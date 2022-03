6 razones de peso para vacunar a tus hijos contra el COVID-19 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chicago vacuna covid-19 Credit: Getty Images Las escuelas están dejando de exigir el uso de mascarillas mientras que covid-19 sigue a la alza en distintas regiones del globo. Prepara a tus hijos para esta nueva normalidad. Empezar galería No más mascarillas Vacunas Ciudad de Nueva York Credit: Getty Images El pasado mes de febrero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) actualizaron sus lineamientos en cuanto al uso de mascarillas para la prevención de COVID-19. Desde entonces, se ha acelerado en los Estados Unidos el número de entidades que ya no exigen el uso de mascarillas en los centros de aprendizaje. De acuerdo con USA & World Report News hacia el 14 de marzo pasado solamente quedaban cinco estados y territorios que exigían su uso: Guam Hawái, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. A falta de uso de mascarillas la mejor protección para los niños mayores de 5 años en contra de COVID-19 es la vacunación con dos dosis."[Hay que] recalcar porque los niños no necesariamente se enferman tan gravemente como los adultos, pero cuando ellos se enferman a ese grupo de niños que les da la enfermedad muy grave puede ser devastadora con implicaciones para el resto de sus vidas", ha dicho a People en Español la doctora Angélica Kottkamp, Directora Adjunta del departamento de Medicina y directora de programas de enfermedades infecciosas de la Universidad NYU. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Aleja a los niños del hospital Niña vacuna Camboya Credit: Cindy Liu/Getty Images Hasta mediados de octubre pasado, los niños entre las edades de 5 a 11 años representaban la cifra de 8,300 hospitalizaciones pr contagio de COVID-19 y 100 de ellos murieron, según reportan los CDC. Actualmente COVID-19 representa una de las 10 causas principales de mortalidad de los menores entre 5 y 11 años. La vacuna sigue siendo la mejor protección para ellos. 2 de 6 Ver Todo Vacunas de covid-19 y otras vacunas Niña reibiendo vacuna en comunidad rural Credit: Getty Images Algunos padres de familia han dudado acerca de la vacunación de covid-19 por su compatibilidad con las otras vacunas que deben recibir sus hijos. De acuerdo con los CDC los niños pueden recibir su vacuna dePfizer/BioNTech y otras vacunas en la misma visita médica. En dicho caso las inyecciones de las vacunas se le aplicarán al menor en distintas partes del cuerpo según las recomendaciones y la edad del niño. Por ejemplo, la vacuna se le aplica en brazos distintos o a una pulgada de la otra inyección. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Ayuda a las personas más vulnerables Hombre parpléjico subiéndose a su carro Credit: Getty Images Muchas veces los menores de edaad resultan contagiados de covid-19 pero no desarrollan la enfermedad, sin embargo, pueden contagiar a otras personas al ser portadores del virus. Cada persona que es completamente vacunada ayuda a frenar la pandemia y protege a los más vulnerables. 4 de 6 Ver Todo Protección para la familia Familia junta vacuna covid-19 Credit: Getty Images Los menores de edad que han sido completamente vacunados pueden ayudar a proteger a otros miembros de la familia incluyendo a hermanitos que no pueden recibir la vacunación por ser menores de 5 años, y otras personas que tengan alto riesgo por problemas médicos. La vacuna también ayuda a prevenir que los niños que han sido contagiados desarrollen una enfermedad grave y sean hospitalizados y ayuda a que los menores puedan acudir a la escuela y participar en actividades extraescolares y deportivas. 5 de 6 Ver Todo La pandemia no ha terminado Omicron variant. Delta variant. SARS-COV-2 variantes. Credit: Getty Images El estado de pandemia, declarado por la Organización Mundial de la Salud en Marzo del 2020 aún no ha sido levantado. Periódicamente siguen surgiendo nuevas variantes de SARS-CoV-2 que son de mayor o menor peligrosidad, como Delta o Ómicron, siendo la combinación de éstas Deltacron, las más reciente. Según un reporte de este 18 de marzo de los CDC durante la reciente ola de contagio de la variante ómicron en Estados Unidos los niños de entre 0 y 4 años fueron hospitalizados con una frecuencia cinco veces mayor que cuando se dio el contagio de la variante Delta, demostrando que los niños pueden enfermar gravemente si carecen de la protección de las vacunas. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

