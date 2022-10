8 razones por las que tienes que comer naranjas todos los días La naranja s la fruta más consumida del mundo y su sabor es el que más les gusta a los seres humanos luego del chocolate y la vainilla. Estas dos curiosidades son poco conocidas de las naranjas, así como los beneficios para tu salud que te pueden ofrecer si las consumes todos los días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aquí te contamos por qué es una alimento que debes añadir a tu dieta de forma diaria: 1.Te aporta inmunidad Esa creencia de tu abuela que decía que si comes naranjas más seguido, tienes menos probabilidades de padecer de resfríos es verídica. Su alto contenido de polifenoles te protege contra las infecciones virales, además te aporta vitamina A, ácido fólico y cobre, nutrientes que favorecen tu sistema inmunitario. Su alto contenido de vitamina C favorece la producción de glóbulos blancos, capaces de combatir los virus y bacterias. 2. Pone la piel más bonita Si incluyes las naranjas en tu dieta saludable, en poco tiempo notarás que la piel de tu rostro, manos y piernas luce más clara y saludable por la presencia de la vitamina C de este alimento, el cual funciona como un antioxidante que combate los daños provocados por el sol y la contaminación del ambiente. Por si fuera poco, juega un papel en la formación de colágeno, mejora la elasticidad de la piel y retrasa la aparición de arrugas. ¡A comer naranjas! 3. Reduce el colesterol Diabetes, enfermedades renales y síndrome de ovario poliquístico son algunos de los padecimientos que puedes sufrir si tus niveles de colesterol son altos, aseguran los expertos de Medline Plus, de ahí la necesidad de evitarlo con ciertos medicamentos o alimentos como las naranjas. Justamente esta fruta cumple con esa función por su contenido en pectina, una fibra soluble que elimina al colesterol del torrente sanguíneo. 4. Corazón en forma Los problemas cardíacos son una de las principales causas de muerte alrededor del mundo. Algunas de las formas de prevenirlos es que lleves una dieta balanceada en la que incluyas las naranjas porque contienen antioxidantes, ácido fólico, potasio, protegen las arterias de los radicales libres y la oxidación del colesterol. Incluso, la presencia de vitamina B9 procesa la homocisteína, que puede causarte un ataque al corazón por los altos niveles de grasa en sangre. Mujer cortando naranjas Mujer cortando naranjas | Credit: Getty Images 5. Previene el cáncer Todavía la ciencia no ha podido descubrir las razones por las que los seres humanos desarrollan cáncer. Sin embargo la medicina y en sí los especialistas en nutrición sí tienen claro que existen algunos alimentos capaces de impedir que lo padezcas, entre ellos esta fruta. La presencia de antioxidantes como la hesperidina y la naringenina combate los radicales libre, lo que previene el cáncer de próstata, estómago, piel, mama, entre otros tipos. 6. Te mantiene delgada El consumo de la naranja completa; es decir, su jugo además de su cáscara blanca provoca en tu organismo esa sensación de saciedad, lo que evita que comas de más durante el día. La vitamina C que contiene es la encargada de convertir la glucosa en energía, y así quemas grasa. Eso sí, lo recomendable es comer las naranjas al natural para evitar los jugos preparados con altos contenidos de azúcares y conservantes. 7. Visión 20/20 Si no estabas enterada, las verduras y frutas en tonos amarillo cuidan de tus ojos por ser ricos en beta-caroteno, además este te protege de enfermedades crónicas, reduce el riesgo de desarrollar cataratas y retrasa la degeneración visual por la edad. 8. Te mantiene joven ¡De los principales motivos por los que comerás naranjas todos los días! La presencia de antioxidantes impide que los radicales libres te ataquen, contribuyendo a que las líneas de expresión y arruguitas retrasen su aparición.

