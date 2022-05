¡100 libras menos! Raúl González revela en exclusiva cómo venció el sobrepeso y transformó su vida Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Raul Gonzalez Credit: Instagram/ Raul Gonzalez Raúl González habló con People en Español sobre su renacer tras vencer el sobrepeso. El primer paso fue decir: 'basta ya'. "La obesidad me afectó de muchas maneras, porque desde que nací he batallado con la gordura. Viví como un niño, un adolescente y un adulto gordo", cuenta el copresentador de Despierta América (Univision). "En mi caso particular, cuando llegué a mi punto máximo de obesidad —con 300 libras de peso— tuve una crisis de salud que me mandó directo al hospital. Todos mis valores estaban por las nubes: colesterol, triglicéridos y presión arterial. Tuve gastritis, esofagitis y una hernia hiatal. Me asusté mucho porque no sabía qué hacer ni por dónde empezar". Empezar galería Un paso a la vez Raúl González revela que la transformación tiene que empezar adentro. "La parte emocional ha sido la más difícil de manejar. Siempre fui acomplejado porque era el más gordito de todos, y se burlaban de mí. Llegué a odiar mi propio cuerpo, quién era, cómo era, cómo me veía. Crecí traumatizado, deprimido y frustrado. Completamente acomplejado por todo: la ropa, los sobrenombres y el bullying", confiesa el venezolano de 50 años. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Busca ayuda "Un día me hablaron de Over Eaters Anónimos, basado en el programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Allí escuché las historias de otros, parecidas a las mías, y entendí muchas cosas", reconoce. "Reconfirmé que mi relación con la comida era emocional. Cuando estaba triste, comía. Recibía una buena noticia, comía. Estaba feliz, comía. Me ponía bravo, comía. Todo el tiempo estaba pensando en comer". 2 de 9 Ver Todo Ejemplo de superación "Desde el momento de mayor obesidad hasta hoy he perdido más de 100 libras, pero ha sido como una montaña rusa de emociones y tallas", recuerda sobre su camino. "En el proceso he perdido peso y he vuelto a engordar por falta de disciplina y compromiso. Solo en los últimos dos o tres años he logrado mantenerme en el peso ideal, sintiéndome bien física, mental y espiritualmente". 3 de 9 Ver Todo Anuncio No más excusas "Para lograrlo tuve que reconocer que no podía seguir viviendo en la 'excusitis'. Me cansé de mí mismo y de mis excusas porque no me ayudaban en nada", admite. "No me dejaban tomar decisiones y hacer lo que tenía que hacer para lograr el objetivo de perder peso y sentirme mejor conmigo mismo". 4 de 9 Ver Todo Su camino "Mirando hacia atrás, no ha sido fácil. En el camino intenté buscar soluciones rápidas. Me hice dos liposucciones, una operación del píloro porque podía ayudarme a perder peso y a resolver un problema médico en mi estómago, ya que sufría de reflujo crónico y dolores severos", revela el presentador. "También me hice una operación para remover el exceso de piel y grasa. Estas cirugías funcionaron perfectamente en mi cuerpo, pero no en mi mente. Volví a subir de peso, y mucho". 5 de 9 Ver Todo Renacer "Tuve que tocar fondo", confiesa. "Y desde bien abajo comencé a hacer un trabajo de transformación personal, donde yo me convertí en mi primera prioridad: libros, charlas, seminarios, testimonios de éxito, horas de reflexión y de trabajo espiritual. Descubrí el ayuno intermitente. Entonces entendí que los alimentos se comen para nutrir el cuerpo, no para matar la depresión, los miedos y la ansiedad. Las emociones no se comen, se trabajan". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su fórmula Este proceso de cambio lleva años, y es ya un estilo de vida para mí. Yo resumí mi experiencia y lo que hago para cuidarme en una plataforma que se llama Súmale a tu Vida. En ella, hay 5 pilares que aplico diariamente y son los que me ayudan: 1) Come sano: En mi caso, desde hace años hago ayuno intermitente, eso me dio disciplina y estructura a la hora de comer. La idea de este pilar es que la gente haga elecciones más conscientes a la hora de comer: ¿qué es más sano, un pedazo de pizza o una ensalada? 2) Piensa en positivo: De nuevo, la batalla más difícil está en la cabeza. Cada día me esfuerzo por sacar los pensamientos negativos y pensar en lo que me gusta, en lo que me hace sentir bien. 3) Hidrátate: Consumo un galón de agua al día. Sin falta.Para mí, lo mejor es tomar solo agua o infusiones, no consume bebidas gaseosas o procesadas. 4) Mantente en movimiento: Es muy importante hacer ejercicios, lo que sea. Voy al gimnasio diariamente, perohay muchas formas de activar el cuerpo sin gastar dinero: caminar, trotar, saltar cuerda y bailar, por ejemplo. 5) La Fórmula RG: Tomo unas cápsulas naturales, creadas por mí junto a un grupo de expertos, y que contienen todas las vitaminas y minerales que me ayudan a sentirme bien, a tener energía y a quemar grasa. 7 de 9 Ver Todo No estás solo ¿Qué aconseja a otras personas que quieran bajar de peso? "Primero que nada, que entiendan que no están solas. Muchos están pasando o pasamos por lo mismo. Que está bien pedir ayuda. Es más, es necesario pedir ayudar para aprender, entender y manejar lo que les está pasando", dice González, quien motiva a otras con su transformación. "Somos seres físicos, mentales y espirituales, y hay que trabajar las tres partes como un todo. La batalla más fuerte, creo yo, se libra en la mente, contra los pensamientos negativos. Pero también debemos controlar las emociones que nos hacen sentir mal. Y, por supuesto, trabajar el cuerpo: caminar, trotar, saltar cuerda, lo que sea que nos guste y podamos hacer para estar activos físicamente", cuenta el también actor. "Lo importante es que den el primer paso. Tal vez con ese primer paso no van a llegar donde quieren, pero sí saldrán de donde están". 8 de 9 Ver Todo Misión de vida "Por mi trabajo en los medios, muchas personas se acercan a preguntar qué hice para adelgazar, cómo lo hice. Mi lucha contra el sobrepeso me ha acompañado toda la vida y creo que mi testimonio y mi experiencia personal pueden ayudar a la gente", reflexiona el comunicador. "Esta fue la razón principal que me llevó a crear a plataforma Súmale a tu Vida, donde generamos contenido de valor para educar, aportar ideas, tips, cualquier cosa que sea de ayuda para quienes quieren bajar de peso y sentirse bien. La respuesta de la gente ha sido maravillosa y quiero que se convierta en un movimiento de bienestar". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

