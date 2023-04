Se revela la causa de la muerte de Raquel Welch y la enfermedad que padecía Revelan la causa de la muerte de la actriz Raquel Welch y la enfermedad que la estrella de Hollywood padecía en secreto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raquel Welch Credit: (Ida Mae Astute /American Broadcasting Companies via Getty Images) Raquel Welch murió a sus 82 años el 15 de febrero y se ha revelado la causa de su muerte. La actriz de raíces bolivianas murió de un paro cardíaco, reveló su certificado de muerte, obtenido por TMZ. El certificado también revela que la estrella hollywoodense padecía Alzheimer y esta enfermedad fue listada como una condición que provocó la causa de su muerte. El manager de la actriz reveló a PEOPLE que ella murió "en paz" después de una "corta enfermedad". La icónica actriz y empresaria —que tenía su propia linea de pelucas— tuvo una exitosa carrera de más de 50 años, actuando en más de 30 películas y 50 series de televisión. Welch tuvo dos hijos: Damon Welch y Tahnee Welch. Siempre será recordada por su rol en One Million Years B.C. En 1973 ganó un Globo de Oro como Mejor Actriz por su rol en The Three Musketeers. También actuó en películas como Legally Blonde y Tortilla Soup.Su última actuación fue en el 2017 en la película How To Be a Latin Lover junto a Eugenio Derbez y Salma Hayek. Welch —cuyo verdadero nombre era Jo Raquel Tejada— nació en Chicago, y era hija de Armando Carlos Tejada, un ingeniero boliviano, y Josephine Sarah Hall, su esposa estadounidense.

