Close

Rafael Amaya es dado de alta de la clínica de rehabilitación y vuelve a casa por Navidad El director de la clínica donde se encontraba ingresado y a la vez primo del actor así lo confirmó. Su salida fue hace apenas unos días y en principio ya es definitiva. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acaba el 2020 y no todo van a ser malas noticias. En vísperas a la Navidad, Rafael Amaya recibió el alta del centro de rehabilitación donde ha pasado los últimos meses y podrá estar al lado de los suyos. Así lo confirmó su primo y director del centro, Carlos Appel, en exclusiva al programa Ventaneando. Aunque debido a la confidencialidad no pudo revelar el tiempo exacto que estuvo ni el día en que salió, el show informó que su salida tuvo lugar el pasado martes 22 de diciembre. "Nosotros tenemos firmado un contrato de confidencialidad que no nos permite platicar de ninguno de los pacientes", explicó Appel. "Es el paciente el que tendría que platicar acerca de su proceso, nosotros no tenemos esa autorización", prosiguió su primo. Según el show, el actor podría viajar a Baja California para pasar estos días con sus padres después de 6 meses centrado en su recuperación. Tal y como reveló en exclusiva a People en Español, perdió su paz interior y el amor a su trabajo y los suyos debido a su adicción al alcohol y las drogas. “Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también”, explicó valiente. Afortunadamente eso ya quedó atrás y ahora tiene todo un presente y un futuro para recuperar esa tranquilidad que en su día se esfumó. Ganas e ilusión las tiene todas y eso ya es un buen comienzo. La ayuda y el amor de los suyos, entre los que se encuentra el cantante Roberto Tapia, quien impulsó al actor a dar ese paso de buscar ayuda, están siendo la clave para estar fuerte y motivado. Image zoom Rafael Amaya, Roberto Tapia y su hija | Credit: Instagram Roberto Tapia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y, por supuesto, su público, ese que le quiere, respeta y admira y le dará todo el tiempo que necesite para cuando regrese volver con nuevos proyectos. Allí estará esperándole con sus aplausos. "Con todas las bendiciones que se han presentado otra vez siento que renací. Tengo fe, tengo amor, esperanza, planes", confesó a People en Español. ¡Todo el ánimo y lo mejor en esta etapa llena de retos bonitos que comienzas, querido Rafael!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Rafael Amaya es dado de alta de la clínica de rehabilitación y vuelve a casa por Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.