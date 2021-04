¿Qué puede pasar si no me ponen la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19? Expertos están sonando las alarmas pues millones de personas se están saltando la segunda aplicación de la vacuna. Las consecuencias, advierten, serían graves. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están alertando sobre una preocupante tendencia que va al alza por las personas que se están saltando la segunda dosis de su vacuna contra la covid-19. Y las consecuencias, advierten, podrían ser graves. Según reportes surgidos este lunes cerca de cinco millones de personas en el país no acudieron a su cita para recibir la segunda dosis de su vacuna. Eso representaría el 8% de la población que recibió una dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna, según indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Las razones por las que muchas personas no están acudiendo a recibir la segunda dosis varían: algunos temen a sufrir efectos secundarios -similares a la gripe o influenza y de breve duración, para algunos-. Otros afirman que se sienten suficientemente protegidos con una sola inyección. "Deben administrarse dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech con un intervalo de 3 semanas (21 días).Deben administrarse dos dosis de la vacuna de Moderna con un intervalo de 1 mes (28 días).La vacuna Janssen de Johnson & Johnson (J&J/Janssen) contra el COVID-19 requiere la administración de una sola dosis", indican los CDC en su página oficial para esclarecer cualquier duda sobre el proceso. "Si recibe una vacuna que requiere dos dosis, debe administrarse la segunda dosis lo más cerca posible del intervalo recomendado. No obstante, puede aplicarse la segunda dosis hasta 6 semanas (42 días) después de haber recibido la primera dosis, si es necesario. No debe recibir la segunda dosis antes del intervalo recomendado". Los riesgos de no recibir la vacuna de manera completa y oportuna varían, pero son principalmente estos: -Evidencia recabada por medio de pruebas clínicas y con pacientes indica que quienes solo reciben una dosis de la vacuna desarrollan una respuesta inmunológica más débil que quienes completan su vacunación con dos inyecciones y en el plazo indicado. -Los médicos han estudiado el grado de protección de las personas que han completado la inoculación y que en el caso de Moderna es de por lo menos seis meses después de la segunda dosis. Sin embargo, los expertos desconocen por cuánto tiempo queda protegida una persona que no completó su vacunación. -Finalmente, y aún más preocupante, es el hecho de que las personas que no han sido debidamente vacunadas corren un riesgo mayor a enfermar si contraen alguna de las peligrosas variantes de la covid-19 que han surgido en el mundo. Estas incluyen la cepa británica, identificada científicamente como B.1.1.7; la cepa brasileña conocida como P.1; y la sudafricana, 501.V2, que fue detectada en octubre pasado. Además de una preocupante nueva cepa que al parecer habría surgido en India, país que se encuentra en medio de una dramática situación con cientos de miles de casos de covid-19 brotando en los últimos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Share options

Close Login

View image ¿Qué puede pasar si no me ponen la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.