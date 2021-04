Qué debes hacer si te pusieron la vacuna de Johnson & Johnson contra la covid-19 La vacuna J&J/Janssen contra la COVID-19 sigue en pausa en Estados Unidos después de que se aplicaran millones de dosis. Esto es lo que la CDC recomienda ahora. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 13 de abril autoridades sanitarias en Estados Unidos pusieron en pausa el uso de la vacuna producida por Johnson & Johnson/Janssen contra la COVID-19 ante el peligro potencial del desarrollo de coágulos sanguíneos. Sin embargo fueron 7.5 millones de dosis las que se aplicaron en el país antes de que se suspendiera su uso y muchos se preguntan qué es lo que deben hacer ahora. "Aún no sabemos lo suficiente como para decir si la vacuna está relacionada al incidente o provocó este problema de salud", reza el sitio oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para hablar al respecto. "Para ser sumamente cautelosos, los CDC y la FDA recomiendan no administrar la vacuna hasta que obtengamos más información". Pero, ¿si ya te la pusieron? "Si le pusieron la vacuna hace más de tres semanas, su riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos a causa de un nivel bajo de plaquetas es muy bajo", explica dicho sitio en un anuncio actualizado este 20 de abril. "Si le aplicaron la vacuna dentro de las tres semanas previas, su riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos por plaquetas bajas es bajo. Sin embargo, usted debe estar atento a cualquier síntoma de posibles coágulos", se explica. La lista de posibles síntomas incluye: -dolor de cabeza intenso -dolor de esplada -vista borrosa -desmayos -convulsiones -dolor abdominal agudo o del estómago -dolor agudo en el pecho -inflamación en las piernas -falta de aire -puntitos rojos en la piel (petequias) -moretones nuevos en la piel o sangrado Si experimenta alguno de estos síntomas recurra a un médico de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

