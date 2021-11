¿Qué hacer para mantener una sonrisa saludable? Entérate de los pasos a seguir para brillar con una dentadura perfecta durante esta temporada de fiestas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llegó la época de disfrutar ricos platillos con familiares y amigos y captar inolvidables momentos de felicidad y armonía, en los que un bonito maquillaje o buen vestuario robarán miradas. Pero nada captura la atención en una instantánea como una brillante y saludable sonrisa. Para lograr deslumbrar con la dentadura perfecta, el doctor Gerardo L. Beauchamp, vocero de Waterpik, asegura que existe un arma secreta que ayuda a mantener un aliento fresco y dientes más fuertes durante esta temporada, solo siguiendo una fácil rutina. ¿Cuál es el paso más importante para mantener una sonrisa sana? El paso más importante para mantener una sonrisa sana es usar el hilo dental. Este paso usualmente se lo saltan. Afortunadamente tengo un arma secreta que se asegura de que no me olvide de pasarme el hilo dental…. [Un] irrigador dental [que] remueve todas las placas y residuos entre los dientes y debajo de las encías donde el cepillo dental no llega. Tengo mi cepillo de dientes e irrigador dental todo en uno de manera que no haya excusa de olvidar este paso tan importante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es la rutina diaria que debemos seguir para evitar enfermedades dentales? Recomiendo cepillarse los dientes y hacerse la limpieza con el hilo dental por lo menos 2 veces al día… El hilo dental [ayuda a] remover la placa y mejorar el cuidado de las encías para tener dientes más limpios, frescos y sanos... [El] control diario de la bacteria es importante para una buena salud oral a largo plazo. ¿Cuáles son los ingredientes claves que debe tener una buena y efectiva pasta de dientes? Las pastas dentales comerciales disponibles son excelentes y contienen todos los ingredientes, como el fluoruro, que una pasta debe tener para cuidar la salud bucal. Un producto hecho en casa bastante común es el uso del peróxido de hidrógeno. Se puedo mojar el cepillo de dientes en peróxido, añadir bicarbonato de sodio y cepillarse con este compuesto. Esto usualmente es más común entre las personas que no tienen acceso a productos comerciales ni al fluoruro, el cual es un ingrediente vital en las pastas. No estoy muy a favor de los productos hechos en casa porque ninguno será mejor que los productos que están disponibles en los comercios. Gerardo L. Beauchamp, vocero de Waterpik Gerardo L. Beauchamp, vocero de Waterpik | Credit: Waterpik En las redes sociales y en Internet se dice que el peróxido ayuda a mantener los dientes blancos y saludables, ¿es esto cierto? [El] peróxido de hidrógeno siempre ha tenido un lugar en la limpieza oral. Desde los años setenta y ochenta se ha comprobado que las bacterias que causan la periodontitis son anaeróbicas, que viven en ausencia de oxígeno debajo de las encías. Al impartir el oxígeno, estamos básicamente cambiando el ambiente de las bacterias y ellas no sobreviven en un ambiente oxigenado. Por esto es por lo que el peróxido de hidrógeno es un ingrediente necesario para la higiene. ¿Qué es lo que definitivamente deberíamos y no deberíamos hacer para mantener el cuidado de nuestros dientes? Yo recomiendo mantener una dieta saludable y evitar comer alimentos y bebidas que sean altos en azúcar, carbohidratos y almidón. Sin embargo, a pesar de la dieta, es importante comprometerse a una limpieza oral estable y tener una rutina saludable de cepillarse dos veces al día con una pasta dental que contenga fluoruro y usar el irrigador dental con un producto efectivo para la limpieza oral. Yo recomiendo el Irrigador Dental Waterpik, el cual remueve un 99.9% de plaga en las áreas tratadas y es 50% más efectivo comparado al hilo dental regular para mejorar la salud de las encías y reducir la gingivitis. En términos de algo que no deberíamos hacer y algo que si deberíamos hacer, todos los dentistas van a hacer un énfasis en tener cuidado con el azúcar. El azúcar es el ingrediente básico para que las bacterias se conviertan en ácidos. Así que evitemos el azúcar refinada, especialmente la de los dulces, y tengamos en cuenta que hay azúcar escondida en los carbohidratos como la papa, el arroz y las pastas. Estos son productos básicos en nuestra dieta así que no podemos eliminarlos ni ignorarlos.

