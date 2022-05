¿Qué es la enfermedad de Lyme y cómo se puede prevenir? El doctor cubana Eddie Armas resolvió algunas dudas sobre esta enfermedad Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalía, Saraí y muchas otras estrellas han declarado que la padecen, pero, ¿qué es la enfermedad de Lyme? ¿Cómo se puede prevenir? El doctor Eddie Armas, especialista en medicina general, resolvió muchas de las dudas sobre esta condición. "Es una enfermedad bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata", asevera el galeno cubano. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? Es una enfermedad bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata que está definitivamente infectada por una bacteria. ¿Cuál es la bacteria? Esta bacteria se llama Borrelia burgdorferi. Generalmente se conoce como la garrapata del venado o garrapatas de patas negras. Dr. Eddie Armas Dr. Eddie Armas | Credit: Instagram/@dreddiearmas ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas aparecen tres o cuatro días o hasta treinta días después de la picadura. Lo importante sería detectarlo a tiempo. Al principio empieza como una erupción en la piel, puede aparecer en varios días, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, se inflaman los ganglios linfáticos. Esta enfermedad tiene diferentes etapas. Hay autores que hablan de tres etapas, la primera que es la enfermedad temprana, que es cuando la bacteria no se ha propagado, la segunda etapa es una diseminación temprana en donde la bacteria ha empezado a propagarse en otras partes del cuerpo y la tercera es la etapa de Lyme con una diseminación, [quiere decir que] la bacteria se ha propagado en todo el cuerpo. En la etapa primera los síntomas son muy leves. La etapa dos pueden ocurrir muchos días después de la picadura y se empieza a sentir dolor como una neuropatía periférica, puede haber una parálisis en el cuerpo, taquicardia, y en la etapa tres ya existe dolor muscular en las articulaciones, puede haber dificultad para hablar [y] entumecimientos en las extremidades. Lyme Disease - Tick Credit: Getty Images ¿Hay tratamiento? Lo importante es tratarla a tiempo, generalmente se usan antibióticos, pero lo importante es que el médico detecte que [el paciente] está en una zona del Este, Noreste de Estados Unidos, el Atlántico medio, en la costa del pacífico en el norte de California. A la garrapata le gustan los lugares donde hay pelo: Las axilas, [por ejemplo]. Si no se trata a tiempo se pueden generar enfermedades más complicadas que afectan articulaciones, el sistema nervioso central, puede producir palpitaciones en el corazón, mareos, inflamación de cerebro y la médula espinal. Cuando [es] primavera o verano en lugares de bosques hay algunas zonas que son más propensas a este tipo de garrapatas. ¿Cómo se puede prevenir? [Evitando] las zonas que tienen este tipo de garrapatas, usar repelentes, usar ropa propia, usar ropa de mangas largas, para que no se pueda introducir en la piel, bañarse diariamente, secar la ropa a altas temperaturas, no dejarlas al aire libre. Los que tenemos mascota, las mascotas pueden tener las garrapatas y llevarlas a nuestras casas también.

