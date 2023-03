Qué es el síndrome de Susac que padeció Nadia Ferreira A la esposa de Marc Anthony, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, se le diagnosticó esta rara enfermedad cuando era pequeña. Aquí todos los detalles de esta dolencia que casi le cuesta la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony Nadia Ferreira Credit: Images for Empire State Realty Trust Cuando tenía 10 años, a la modelo paraguaya Nadia Ferreira se le diagnosticó erróneamente una esclerósis múltiple, una terrible enfermedad que carece de cura. Pero tras nuevos exámenes, los doctores le dijeron finalmente a su familia que en realidad el padecimiento que sufría es el poco conocido síndrome de Susac, que si bien tiene algunas características de la esclerosis y es una enfermedad grave que puede ser letal, sí se puede llegar a curar. "Perdía la visión, la audición y parte de la movilidad del lado izquierdo [del rostro]", dijo en exclusiva a People en Español la ojiazul de 23 años, quien espera su primer hijo con el cantante Marc Anthony. Aquí todo lo que hay que saber, según el portal de salud Orphanet y la Organización Nacional para Enfermedades Raras, de esta terrible dolencia que casi le cuesta la vida a la ex Miss Paraguay: Es una causada por la oclusión autoinmune de la microvasculatura del cerebro, la retina y el oído interno que provoca: Disfunción del sistema nervioso central: altera la función cerebral Hipoacusia neurosensorial: pérdida auditiva por daño del oído interno, al nervio que va del oído al cerebro -nervio auditivo- o el cerebro Obstrucción de ramas arteriales que suministran sangre a la retina: provoca la pérdida de visión repentina 3. Síntomas más comunes: Pérdida de memoria

Dolor de cabeza

Confusión

Desorientación

Alteraciones en el comportamiento y la personalidad

Ataxia : falta de control muscular o coordinación de movimientos voluntarios, como caminar o levantar objetos.

: falta de control muscular o coordinación de movimientos voluntarios, como caminar o levantar objetos. Acúfenos: ruido en el oído

ruido en el oído Pérdida de visión

Estocoma : punto ciego (mancha) en la visión que puede ser temporal o permanente.

: punto ciego (mancha) en la visión que puede ser temporal o permanente. Mareo / vértigos

Déficit auditivo 4. Existen diferentes tratamientos que incluyen combinaciones de varios fármacos inmunosupresores como corticoides, inmunoglobulina intravenosa, micofenolato mofetilo, entre otros Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Abdala Oviedo 5. Según Orphanet, un portal de salud de la Unión Europea, hasta la fecha se han registrado poco más de 500 casos en todo el mundo. Las mujeres jóvenes de entre 20 a 40 años son las más propensas a padecerlo. 6. La enfermedad puede curarse después de dos o cuatro años de tratamiento, aunque se han descrito recaídas después de décadas 7. La causa del síndrome de Susac no se conoce con seguridad, pero la teoría principal es que el sistema inmunológico ataca al tejido sano por error.

