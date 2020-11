Close

¿Qué es la diabetes y cuáles son los tipos de diabetes que existen? Más de 463 millones de adultos en el mundo sufren de diabetes. Te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta enfermedad. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más de 463 millones de adultos sufren de diabetes en el mundo y según lo indica la Federación Internacional de la Diabetes, las proyecciones indican que para el año 2045 alrededor de 700 millones de personas podrían padecer esta enfermedad. La diabetes se ha convertido en una de las condiciones que más cobra vidas cada año y por ello, las campañas de concientización al respecto de esta enfermedad se han convertido en una prioridad internacional. Según lo asegura la Organización Mundial de la Salud, la diabetes se ha transformado en las últimas décadas en una de las grandes crisis de salud que enfrenta la humanidad. Muchos conocemos que la diabetes está relacionada con los niveles de azúcar en la sangre, pero en realidad, ¿qué es esta enfermedad? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre este padecimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es la diabetes? Image zoom ¿Qué es la diabetes? | Credit: Getty Images La diabetes es una condición que afecta la forma en cómo tu cuerpo transforma la comida que consumes en la energía que necesitas, tal y como lo expresa el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Gran parte de los alimentos que consumimos son transformados en azúcar o glucosa, para luego ser vertidos en tu sangre. Cuando tu cuerpo tiene un incremento en los niveles de azúcar en la sangre, el páncreas libera insulina, una hormona que ayuda a que las células usen la glucosa como energía. Tener diabetes evita el normal funcionamiento de tu metabolismo, ya que el cuerpo deja de producir la suficiente cantidad de insulina para nivelar el azúcar en tu sangre o no permite que las células usen eficientemente la insulina que crea tu cuerpo. Esto genera que el azúcar se quede en tu torrente sanguíneo y que con el paso del tiempo se desarrollen serias condiciones de salud como afecciones del corazón, los riñones o la pérdida de la visión. ¿Qué tipos de diabetes existen? Image zoom ¿Qué tipos de diabetes existen? | Credit: Getty Images Según la Asociación Americana de la Diabetes, existen tres diferentes tipos de diabetes: Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Además, existe una condición llamada prediabetes. Diabetes tipo 1: Aproximadamente el 5-10% de las personas que sufren esta enfermedad son diagnosticadas con tipo 1, el cual se caracteriza porque el cuerpo deja de producir insulina. Esto requiere que los pacientes deban suplir diariamente este déficit de insulina por medio de inyecciones. Diabetes tipo 2: Es el tipo de diabetes más común y afecta a casi el 90-95% de las personas que sufren de esta enfermedad. La diabetes tipo 2 genera que el cuerpo no use de forma eficiente la insulina que produce, impidiendo que la sangre tenga sus niveles de azúcar bajo control, según lo indica el Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Aunque generalmente la diabetes tipo 2 es diagnosticada en adultos, durante los últimos años el porcentaje de niños y jóvenes que están siendo afectados por este padecimiento ha estado en aumento. El sobrepeso, una mala alimentación, la falta de actividad física y no tener hábitos saludables son algunos de los factores de riesgo asociados con esta enfermedad. Diabetes gestacional: Este es un tipo de diabetes que solo se desarrolla en las mujeres durante su embarazo y puede poner en riesgo la salud del bebé en camino. Aunque los síntomas suelen desaparecer luego del parto, las mujeres que sufren de diabetes gestacional están en un mayor riesgo de tener diabetes tipo 2. Prediabetes: Más de 88 millones de adultos en Estados Unidos tienen prediabetes, una condición que genera que los niveles de azúcar estén más elevados de lo normal en el cuerpo, pero no lo suficiente para ser diagnosticados con diabetes tipo 2.

