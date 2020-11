Close

¿Qué comer cuando tienes diabetes y estás fuera de casa? Por Andrés Rubiano

Tener un plan de alimentación balanceado es una de las recomendaciones más comunes de los expertos para mantener en control los niveles de azúcar en tu sangre si sufres diabetes. Pero en ocasiones, cuando el día no te da tiempo para preparar tu comida, estás fuera de casa haciendo diligencias o estás disfrutando de un viaje familiar, planear lo que vas a comer puede transformarse en todo un dolor de cabeza. Aquí te damos algunas ideas que te ayudarán a elegir las mejores opciones en caso de que necesites un snack para calmar tu hambre fuera de casa.

Control de tu alimentación

Cuando se sufre de diabetes, la alimentación se convierte en uno de los factores más importantes para controlar la enfermedad. Por ello, es vital que se lleve un plan alimenticio que te permita mantener estables los niveles de glucosa en tu cuerpo. Pero mantener bajo control tu alimentación los 365 días del año no es tarea fácil, en especial cuando te encuentras fuera de casa y debes elegir entre las opciones que sean más convenientes dependiendo la situación.

¿Qué elegir?

Pero, ¿qué puedes comer cuando estás fuera y tus opciones se reducen a restaurantes de comida rápida, máquinas de snacks, pequeñas tiendas o la comida de un avión? Te contamos lo que dicen los expertos para que estés preparado para cualquier ocasión. Según lo recomienda la reconocida Clínica Mayo, la mejor opción siempre será planear con antelación, preparar algunos snacks y raciones de comida que puedas llevar en tu bolso. Esto te permitirá estar en control sobre tu alimentación durante el día.

Comiendo fuera

Desde luego, habrá ocasiones en las que definitivamente te será imposible llevar o preparar tus propios snacks, así que sigue estos sencillos consejos que te ayudarán a elegir de una forma indicada cuando debas comer fuera.

En un restaurante de comida rápida

Las opciones del menú de los restaurantes de comida rápida por lo general tienen un contenido elevado de carbohidratos, sodio y grasas saturadas. Pero muchas de estas cadenas también tienen opciones como ensaladas, a las cuales les puedes agregar pollo a la parrilla. Un sándwich de pollo a la parrilla o una hamburguesa pequeña también pueden ser una opción. Evita agregar salsas, pide lechuga y tomate extra para agregar nutrientes. Para reducir el número de carbohidratos, deja una de las rebanadas de pan y no ordenes papitas.

En una cafetería

Es muy fácil caer ante la tentación de alguno de los sabores de cafés que se ofrecen en estos lugares, pero ten mucho cuidado porque la cafeína puede tener un efecto contraproducente en tus niveles de azúcar en la sangre. Inclínate por una copa pequeña de café regular. Y si necesitas un acompañante, busca opciones como una fruta o un sándwich de huevo.

En un deli

Un deli puede convertirse en una opción ideal cuando estás fuera de casa. Puedes iniciar pidiendo medio sándwich o un wrap de pollo, pavo, carne o pescado. Elige un pan integral. Añade vegetales. Además, puedes dejar una rebanada de pan para mantener el conteo de carbohidratos lo más bajo posible.

En una máquina expendedora de snacks

Si tu única opción es una máquina de snacks, pon mucha atención a las opciones que tienes. Ya que seguramente se limitarán a papitas, galletas y otros snacks que son altos en carbohidratos. Busca algún paquete que contenga proteína y fibra. Las nueces son una excelente opción. Lleva un registro de las calorías que estás consumiendo para evitar comer de más.

En una tienda de conveniencia

Cuando estás en la carretera, las tiendas de las estaciones de gasolina pueden ser la única opción conveniente que podrás encontrar. Busca snacks con ingredientes saludables que te ayuden a continuar tu camino como un yogurt griego, una porción de fruta, un hummus, galletas integrales, nueces o una barra de granola. No olvides darle una mirada a la tabla de ingredientes y elegir opciones bajas en carbohidratos.

En un avión

Preparar tus snacks para un viaje en avión siempre será la opción a elegir o también puedes comer algo en un restaurante del aeropuerto. Pero si estas dos opciones están fuera de tu alcance por una u otra razón, puedes dejarle saber a los asistentes de vuelo que tienes diabetes para que te indiquen qué tipo de comida y snacks tienen para ofrecerte. Inclínate por una ensalada, alguna proteína o una caja de hummus y queso.

Un paso adelante

La mejor opción siempre será la de estar preparado y planear con anticipación. Llevar tus propios snacks y comidas cuando sea necesario, es la primera recomendación que hacen los expertos. Recuerda también consultar con tu médico o nutricionista para que te brinden algunas ideas y opciones adecuadas para cuando estés fuera de casa.

