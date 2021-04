Si ya me vacunaron contra la Covid-19, ¿debo seguir usando mascarilla estando al aire libre? Estas son los nuevos lineamientos anunciados por los CDC, pero ¡ojo! aplican a quienes se han vacunado completamente. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los adultos que ya han sido completamente vacunados en contra de la Covid-19 ya pueden andar en exteriores sin tener que usar una mascarilla o tapabocas. Así lo anunciaron portavoces de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en sus nuevos lineamientos que han sido bienvenidos con emoción, especialmente ahora que se acerca el buen clima. Una vez que las personas mayores de 16 años hayan recibido sus dos dosis de las vacunas -en el caso de Pfizer-BioNTech y Moderna- o una inyección -en el caso Johnson & Johnson/Janssen- pueden salir a exteriores y andar en bicicleta, correr, o ejercitarse sin la necesidad de un cubrebocas. Así mismo podrán comer en establecimientos al aire libre y reunirse en grupos pequeños con personas vacunadas o no vacunadas, que no vivan en la misma residencia y visitar a otras personas completamente vacunadas en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas ni mantener el distanciamiento físico. "Si está completamente vacunado las cosas son mucho más seguras que para los que no se han vacunado completamente", aseguró la doctora Rochelle Walensky, Directora de los CDC en un conferencia de prensa celebrada este martes. El anuncio se ha hecho gracias a las estadísticas que han demostrado que la probabilidad de contagio de SARS-CoV-2 en exteriores es baja. A eso se le suma que creciente número de ciudadanos que ya han sido completamente vacunados. Lógicamente, las precauciones que se vienen siguiendo desde hace ya más de un año para seguir evitando que se propague el coronavirus y sus variantes siguen en su sitio. Estas incluyen usar un tapabocas al acudir a lugares cerrados, como templos, supermercados, hospitales y escuelas. Su uso también seguirá siendo necesario en lugares al aire libre que reúnan a grupos muy numerosos de personas, como conciertos, convenciones o eventos deportivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

