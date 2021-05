El príncipe William impacta con su musculoso brazo al recibir su vacuna contra la COVID-19 ¿lo has visto? El nieto de la reina Isabel II recibió su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 ¡y lo que reveló al desnudar el brazo ha dejado a todos helados ¡mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Por fin llegó la hora! Al príncipe William le ha tocado subirse las mangas para ponerse la vacuna contra la COVID-19. Curiosamente -y para shock de algunos- al desnudar su brazo el elegantísimo Duque de Cambridge, de 38 años, ha dejado al descubierto sus músculos ¡y la foto está causando revuelo! "El martes recibí mi primera dosis de la vacuna de COVID-19", exclamó el orgulloso padre de tres niños y marido de Kate Middleton. "A todos aquellos que están trabajando en el plan de vacunación: gracias por todo lo que hace y continúan haciendo", exclamó el aspirante al trono de Inglaterra en su mensaje La imagen publicada este jueves en las cuentas oficiales de redes del Duque y la Duquesa de Cambridge ha generando más de 2,000 'shares' en Twitter y más de 703, 000 "likes" a las pocas horas de su publicación. Según su cuenta de Instagram, el hijo del príncipe Carlos y la princesa Diana de Gales recibió su primera dosis de la vacuna en el Museo de Ciencias de Londres: En marzo pasado el hermano mayor del príncipe Harry dio positivo al coronavirus, cosa que reveló posteriormente pues no quería sembrar el pánico, según indicó. El príncipe Carlos, su esposa, Camilla Duquesa de Cornwall y la reina Isabel II han recibido ya sus vacunas contra la COVID-19 vaccinations. Esta última recibió su segunda dosis en marzo antes de su primera aparición en público, según indica PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

