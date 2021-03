Close

Hoy se cumple el primer año de la pandemia de COVID-19 El presidente Joe Biden se marcará solemnemente el primer aniversario de la pandemia, declarada oficialmente en marzo 11 por la Organización Mundial de la Salud. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presidente Joe Biden se dirigirá este jueves por la noche a la nación para marcar de manera solemne el primer aniversario de la pandemia de COVID-19. Fue hace justo un año que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara oficialmente que el brote del coronavirus detectado inicialmente en Wuhan, China, podía considerarse como una pandemia. Para ese momento miles de personas estaba infectadas ya con el virus designado como COVID-19 (una abreviatura de coronavirus detectado en diciembre 2019), la bolsa de valores caía en picada y millones de negocios y oficinas alrededor del mundo comenzaban a cerrar sus puertas, en muchos casos para no volver a abrir más. "Voy a lanzar la siguiente fase de la respuesta a la COVID y explicar lo que haremos como gobierno y lo que haremos como estadounidenses", exclamó el mandatario este miércoles para ofrecer un adelanto de lo que abordará este jueves en su discurso. "Hay una luz al final de este oscuro túnel del año pasado", afrmó Biden, en declaraciones reproducidas por ABC News. "Pero no podemos bajar la guardia ni asumir que la victoria es inevitable. Juntos vamos a salir de esta pandemia y dar la bienvenida a un futuro más saludable y esperanzador". Según conteos oficiales de la Universidad Johns Hopkins a la fecha hay más de 29.1 millones de personas infectadas con el coronavirus en Estados Unidos. El país registra hasta la momento 529, 469 decesos por dicha enfermedad. A nivel mundial el número de decesos asciende a 2,623,789 con Estados Unidos, Brasil, México, India y el Reino Unido a la cabeza de la lúgubre lista. Sin embargo, el número de fatalidades se ha reducido considerablemente desde que el pasado 14 de diciembre comenzara el proceso de vacunación en el país. Hasta el día de hoy se estima que en el país se han administrado 95.7 millones de dosis de las vacunas autorizadas por el gobierno y que son fabricadas por las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, según indica el contador oficial de Bloomberg. Se espera que para finales de marzo Johnson & Johnson entregue 20 millones de vacunas, 100 millones más hacia fines de mayo y 200 millones hacia fines del 2021. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

