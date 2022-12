¿Es necesario recibir la vacuna de refuerzo contra la covid-19? Te contamos qué dicen los expertos acerca de recibir el llamado booster contra la covid-19 en esta temporada de fin de año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La temporada de fin de año es una de las épocas más esperadas por las familias latinas que en Estados Unidos. Las festividades, las tradiciones y desde luego las reuniones junto a nuestros seres queridos, hacen de este tiempo algo muy especial. Pero al mismo tiempo que nos preparamos para disfrutar de estas añoradas celebraciones, es muy importante que también tomemos las medidas necesarias para proteger nuestra salud y la de todos los miembros de nuestra familia. Navidad Credit: Getty Images Según se indica en una reciente información de CNN, los expertos esperan que las reuniones y celebraciones de la temporada ayuden a incrementar los índices de contagio y hospitalización por covid-19, tal y como sucedió luego de las fiestas de 2020 y 2021. No hay duda de que vacunarse se ha convertido en una de las mejores formas de ayudar a combatir la covid-19, ¿pero es necesario recibir un refuerzo durante esta temporada de fin de año? Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) la respuesta a esta pregunta es clara: sí, necesitamos el refuerzo contra la covid-19. "La inmunidad del organismo al virus (covid-19) disminuye con el tiempo y recibir un refuerzo puede incrementar tu protección. Además el refuerzo actualizado ofrece una protección más general del virus, lo que puede ayudar a reducir el desarrollo de variantes futuras", explicó en entrevista con People en Español la doctora Gabriela Ziccarelli, farmacéutica experta en todo lo concerniente a la vacunación contra la covid-19. Si bien la vacuna y sus refuerzos continúan siendo vitales en la lucha contra el covid-19, el doctor Anthony Fauci, máxima autoridad del país en enfermedades infecciosas, reveló que menos del 15 por ciento de la población en Estados Unidos ha recibido el más reciente refuerzo aprobado por los CDC. Vacunación Credit: Getty Images El experto también señaló que a pesar de que podamos sentir que el coronavirus es una cuestión del pasado, la realidad es que Estados Unidos aún se encuentra en medio de una pandemia que diariamente se cobra la vida de entre 300 y 400 personas. Por esta razón la administración del presidente Joe Biden continúa haciendo un llamado a los estadounidenses para que reciban el refuerzo gratuito contra la covid-19, especialmente durante esta temporada de fin de año. Según nos explica Ziccarelli, los refuerzos (bivalentes) -contra la covid-19 y nuevas cepas como Omicron- fueron autorizados el pasado octubre para que sean administrados de forma gratuita a personas desde los 5 años que hayan completado su serie primaria de vacunación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para los expertos en salud, estar al día con los refuerzos contra la covid-19 y sus nuevas cepas es la mejor forma para poder celebrar junto a nuestros seres queridos las festividades de final de año, al mismo tiempo que tenemos la tranquilidad de que estamos protegiendo nuestra salud y la de todos en casa.

