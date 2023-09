¿Afecta la migraña más a las mujeres que a los hombres? La neuróloga Franchesca Fiorito nos ayuda a entender cómo la migraña afecta nuestra salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La migraña es considerada por los expertos como el desorden neurológico más común en el mundo y se estima que más de 1,000 millones de personas son afectadas cada año por esta dolencia, según se indica en un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH). Estos molestos dolores de cabeza - que pueden durar desde un par de horas o hasta días - generalmente vienen acompañados por náuseas, vómito y sensibilidad a la luz, sonidos o movimiento, y en ocasiones llegan a ser tan intensos que nos vemos obligados a interrumpir todas nuestras actividades cotidianas. "La migraña como tal es una condición médica, una condición neurológica, usualmente genética, en donde uno de esos muchos síntomas es dolor de cabeza. Por lo tanto, uno tiene la condición y el dolor de cabeza es una de las muchas manifestaciones que puede tener esta condición de migraña", explica la neuróloga Franchesca Fiorito en conversación con People en Español. Migraña Credit: Getty Images Esta dolencia es mucho más común de lo que podríamos pensar y desafortunadamente las mujeres tienen un factor de riesgo más alto que los hombres de padecer de esta condición neurológica. Es dos veces más común que la mujer sufra de migraña en comparación con el hombre, de acuerdo a información compartida por la Organización Mundial de la Salud (WHO). ¿Por qué la migraña afecta más a las mujeres? Los imbalances hormonales han sido catalogados por los expertos como uno de los factores de riesgo más predominantes para sufrir de migraña. Los cambios hormonales que afronta el cuerpo durante el ciclo menstrual, la menopausia, el embarazo y por el uso de píldoras anticonceptivas aumentan la probabilidad de tener dolores de cabeza. "Con la pubertad vas viendo que en la fémina va aumentando [el riesgo de sufrir migraña] en comparación con los varones. Cuando se acerca ese ciclo del mes hay una caída de estrógeno y eso propaga un montón de marcadores inflamatorios que conllevan a la migraña", explica al respecto la doctora Fiorito. Migraña Credit: Getty Images Factores metabólicos como la obesidad, niveles elevados de grasa en la sangre, la diabetes, la hipertensión; sumados a trastornos de salud mental como la ansiedad, el estrés o los ataques de pánico también se suman a las condiciones de riesgo que incrementan el riesgo de experimentar los dolores de cabeza por migraña tanto en mujeres como en hombres. ¿Se pueden evitar los dolores de cabeza ocasionados por la migraña? Según nos explica la especialista en dolores de cabeza, la migraña es una condición para la que aún no existe una cura, razón por la cual asegura que la recomendación más importante para las personas que padecen esta enfermedad es comenzar a identificar aquellos factores que pueden contribuir a que se den estos ataques. "Hay factores modificables y otros no modificables. El periodo menstrual es uno muy común y desafortunadamente es algo [sobre lo] que no hay control … Uno tiene que identificar cosas como descanso, alimento, alcohol, clima y ver si hay cosas que uno puede evitar", asegura la neuróloga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La doctora Fiorito también enfatiza en que una alimentación saludable y el ejercicio son elementos que pueden ayudar a disminuir los dolores de cabeza. Desde luego, otra de las recomendaciones de la especialista en este tema es que busquemos ayuda de un profesional para encontrar tratamientos de prevención y control de ataques de migraña, especialmente si se están presentando en más de una ocasión por mes.

