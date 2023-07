¿Por qué los latinos tenemos mayor riesgo de sufrir de obesidad? La doctora Naty Cifuentes nos explica los factores de riesgo que hacen de los latinos un blanco perfecto para la obesidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La obesidad continúa siendo una de las amenazas latentes para nuestra salud y las estadísticas demuestran que la comunidad latina de Estados Unidos es una de las más afectadas por esta enfermedad. Alrededor del 45 por ciento de los adultos hispanos en el país sufre de obesidad y casi un 80 por ciento se encuentra en sobrepeso, según lo indica el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esto quiere decir que uno de cada dos adultos latinos es obeso y cuatro de cada cinco está en sobrepeso. Pero las malas noticias no se detienen aquí, ya que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) añaden que, la obesidad es el mayor factor de riesgo que enfrentamos los latinos porque es determinante en la aparición de otras enfermedades como la diabetes y padecimientos del corazón. "Tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad crónica inflamatoria que nos lleva a otras enfermedades", nos explica la doctora Naty Cifuentes, ginecóloga y obstetra especialista en la salud mental y física de la mujer. "Pensamos que como estamos obesos estamos muy nutridos y eso no es cierto. La obesidad es desnutrición". Doctora Naty Cifuentes Doctora Naty Cifuentes | Credit: Cortesía de la Doctora Naty Cifuentes ¿Qué factores nos ponen en riesgo de sufrir obesidad? "La comunidad latina es muy trabajadora … nos estamos metiendo en este tema de trabajar rápido, de producir lo que más podamos y eso hace que no tengamos tiempo de cocinar, de pensar en hacer ejercicio, ni de dormir bien", nos explica la especialista, enfatizando en que estos factores son determinantes para que los hispanos en Estados Unidos seamos más propensos a sufrir de obesidad. Aunque todos amamos la culinaria tradicional hispana, estos deliciosos platillos en general son abundantes en sus porciones de carbohidratos y de frituras, alimentos que provocan la ganancia de peso. Adicionalmente, un gran número de familias latinas añade a sus hábitos el consumo regular de comidas rápidas, las cuales están altamente asociadas con el aumento de volumen corporal. Para la doctora, otro de los aspectos influyentes que nos hace más propensos a sufrir de obesidad es el sedentarismo y la falta de actividad física. Según nos explica, es muy común que la vida de los latinos gire en torno al trabajo, lo que genera que el tiempo destinado a hacer ejercicio sea mínimo y en algunos casos inexistente. Es decir, que estamos consumiendo más calorías de las que usamos durante el día, generando un desbalance en nuestro cuerpo. Una alimentación más saludable, rutinas semanales de ejercicio y dormir adecuadamente son los tres pilares fundamentales para negar la entrada de la obesidad en nuestras vidas. Desafortunadamente, tal y como lo enfatiza la doctora, en gran parte de la comunidad hispana hay un deterioro de estas tres bases vitales en la lucha contra el sobrepeso, realidad que se refleja en las estadísticas. Obesidad Credit: Getty Images Así impacta la obesidad nuestra salud Para los CDC, la obesidad es considerada como el enemigo número uno de la salud de los latinos en Estados Unidos, ya que además de ser una enfermedad con fuertes implicaciones, también aumenta en un 50% la probabilidad de que suframos de otros padecimientos, incluyendo algunos de los que más cobran vidas en nuestra comunidad. Según expresa Cifuentes, la obesidad nos impacta de tal forma que puede desencadenar un efecto dominó en el deterioro de nuestra salud, incrementando el riesgo de ser diagnosticados con "diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos hepáticos, cálculos biliares, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer uterino". Pero además de los riesgos físicos, la obesidad también afecta la salud mental de las personas, un tema que no pasa desapercibido para la doctora especialista en esta materia. "Nos afecta desde el punto de vista de autoestima. No te sientes bien contigo misma o mismo. Eso definitivamente hace que la persona pueda tener problemas y trastornos psicológicos … (los) trastornos de ansiedad y depresivos te hacen comer mucho más y te hacen estar en ese círculo vicioso". ¿Cómo combatir la obesidad? A pesar del difícil panorama que enfrenta la comunidad latina, la realidad es que todos podemos estar en control de nuestros hábitos diarios y hacer las modificaciones para evitar un cuadro de obesidad. Para Cifuentes, dos de los primeros pasos que se deben tomar en cuanto a nuestra alimentación es la eliminación de las bebidas y productos azucarados. Al mismo tiempo, debemos procurar incluir en nuestras dietas porciones mayores de frutas y vegetales. Otra de las recomendaciones que nos comparte la experta es que a la hora de comer usemos la regla de dividir nuestro plato en tres secciones iguales. Un tercio del plato debe destinarse a proteína, la segunda porción a vegetales y una última a los carbohidratos. Salud Credit: Getty Images "La proteína puede ser de origen animal o vegetal. Vamos a preferir las carnes magras -no fritas, más bien a la plancha- … también pueden ser proteínas de origen vegetal como son los frijolitos (o) las lentejas", recomienda la especialista. En cuanto a los carbohidratos, la experta aconseja el consumo de arroz integral, quinoa o papa dulce; alimentos con un índice glucémico más bajo. Y con respecto a la porción de vegetales, la doctora sugiere ir más allá de una tercera parte de nuestro plato. "Ese tercio yo lo quiero siempre agrandar a que sea idealmente un bowl. Nos da pereza comer vegetales y están cansados de escuchar esto, pero dan un índice de saciedad incluso de cuatro horas. Entonces van a ser cuatro horas donde te vas a sentir llenito", añade Cifuentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adicionalmente al cuidado de nuestra alimentación, otro de los pilares para combatir la obesidad es el movimiento. La recomendación de la experta en salud es que realicemos un mínimo de 150 minutos de actividad física vigorosa durante la semana. "Hacer ejercicio dos horas y media en toda una semana, de manera rigurosa, no es tan imposible. Y obviamente, si hacemos más de cinco horas de una manera moderada empieza a disminuir el tema de la obesidad (y) nos ayuda con esta quema calórica. Fuera de eso, mejora el nivel cardiovascular, mejora el sueño, mejora nuestro estado de ánimo y disminuye los riesgos de cáncer", concluye la Dra. Cifuentes.

