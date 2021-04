Pfizer y Moderna inician pruebas de una vacuna para bebés de 6 meses Con el permiso de los padres, los niños participantes recibirán dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 para determinar la tolerancia infantil y el nivel de protección. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vacuna contra la Covid-19 podría estar disponible para bebés de hasta seis meses. Las compañías farmacéuticas Pfizer y Moderna dieron a conocer que iniciaron pruebas para comprobar la efectividad y seguridad de la vacuna en este segmento de la población, el más joven hasta el momento en que se hayan practicado estos ensayos. Con el consentimiento de los padres, bebés de hasta seis meses recibirán dos dosis de la vacuna. De acuerdo al doctor Steve Plimpton, investigador principal para Moderna, la mayor preocupación sobre el virus es que los niños podrían estar propagando la infección a otros sin saberlo, según ABC News. "También vamos a estar protegiendo a aquellos [personas] alrededor de los niños, los maestros, los padres en casa, los abuelos", comentó Plimpton. "Ese es el beneficio de dicho del estudio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la primera fase de Pfizer, los niños recibirán su segunda dosis 21 días después de la vacuna inicial, comparado con 28 días de la dosis de Moderna. Esta etapa es considerada como el estudio de "dosificación", para determinar la cantidad de vacunas que los niños pueden tolerar y así establecer cómo protegerlos. COVID-19 Vacuna niños En la segunda etapa, los niños participantes serán divididos en dos grupos: de placebo y tratamiento. "Seguiremos a estos niños por cuatro años para determinar cómo les ha ido [con la vacuna]", aseguró el doctor sobre la dosis de Moderna. Por su parte, Pfizer espera tener los resultados de su estudio en el que participarán alrededor de 5,000 niños a nivel nacional para el próximo invierno. "Junto a nuestro socio BioNTech, hemos vacunado a los primero niños saludables en un estudio de fase global para evaluar la seguridad, tolerancia e inmunogenicidad de la vacuna contra la COVID-19 Pfizer-BioNTec (BNT162b2) para prevenir la COVID-19 en niños saludables entre los 6 meses y 11 años", explicó un vocero de Pfizer a People, a través de un comunicado. "Estamos orgullosos de empezar este estudio tan necesario, para los niños y familias ansiosamente esperando una opción de la vacuna". COVID-19 Vacuna niños Credit: Getty Images Pfrizer habría reportado recientemente que su vacuna es 100 por ciento efectiva en niños entre los 12 y 15 años. Moderna, por su parte, aseguró que los adolescentes entre los 12 y 17 años pueden ser vacunados con su dosis para el otoño. De acuerdo al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, los alumnos de escuela elemental podrían ser vacunados a finales de este año o durante el primer semestre del 2022, reportó la cadena NBC. Según los CDC, más de 96 millones de personas han sido vacunadas en los Estados Unidos. Se espera que el país alcance la inmunidad para mediados de junio.

