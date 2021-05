Pfizer pedirá aprobación de sus vacunas contra la Covid-19 en niños de 2 a 11 años Portavoces indicaron que están por concluir sus pruebas clínicas en niños menores de 11 años y que esperan poder pedir autorización para su uso en septiembre. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La compañía Pfizer planea solicitar a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorización para el uso de su vacuna contra la Covid-19 en niños de 2 a 11 años. Así lo dieron a conocer este martes portavoces de la empresa indicaron que están por concluir sus pruebas clínicas en niños menores de 11 años y que esperan poder pedir autorización para su uso en septiembre, según informa The Hill. Según se informó, la empresa espera que para noviembre se solicite también la aprobación para el uso de la vacuna en niños de 6 meses de nacidos a 2 años y así cubrir a un sector más amplio de la población joven. Hace unos días se dio a conocer que ensayos clínicos realizados por Pfizer con su socio alemán BioNTech mostraron una eficacia del 100% en niños de 12 a 15 años, motivo por el cual la empresa ha solicitado ya que se apruebe la vacunación a los niños de dichas edades. "La FDA y únicamente la FDA podrá tomar esa decisión", exclamó el presidente Joe Biden sobre la autorización para el uso de la vacuna d Pfizer en adolescentes de 12 a 15. "Estamos listos para movilizarnos inmediatamente, inmediatamente para lograr que unas 20,000 farmacias a través del país se preparen para vacunar a esos adolescentes tan pronto como la FDA les conceda su aprobación". Hasta la fecha en Estados Unidos se han aplicado más de 131 million dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, según indican fuentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esto constituiría aproximadamente el 50% de las vacunas aplicadas en el país hasta el momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

