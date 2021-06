Los perros podrían 'oler' el coronavirus Un nuevo estudio reveló que canes entrenados podrían detectar la presencia de COVID-19 en humanos por medio de su olfato y ayudar a prevenir el contagio. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mucho se ha hablado de los perros entrenados para detectar chinches, los perros policías que hallan drogas escondidas e incluso, de los canes que pueden olfatear ciertos tipos de cáncer. Ahora el mejor amigo del hombre se convertiría en su aliado contra la pandemia pues según estudios hay perros especialmente entrenados que podrían detectar la COVID-19 en personas que acarrean el virus aún si estas son asintomáticas. La Universidad de Durham, en Carolina del Norte colaboró con la Escuela de HIgiene y Enfermedades Tropicales de la Universidad de Londres para realizar el estudio realizado con perros especialmente adiestrados. En la fase 1 del análisis se pudo observar que los canes podían oler e identificar a las personas que acarrean el coronavirus. Para el estudio se echó mano de seis los perros de entre 4 y 6 años de edad y de las razas labrador, golden retriever y cocker spaniel. Según los científicos los perros pudieron olfatear la COVID-19 a las seis semanas de su entrenamiento. Un análisis químico de las muestras mostró que existe un olor "distintivo" asociado con la COVID-19 y que los investigadores están tratando de determinar exáctamente cuáles son los químicos detrás de dicho "olor". "Los resultados son extremadamente emocionantes", exclamó al respecto el doctor James Logan, director del proyecto en un video difundido por redes. "Los perros pudieron detectar la COVID-19 con increíble velocidad y precisión aún cuando la persona era asintomática". El entrenamiento de este tipo de canes sería especialmente útil en lugares estratégicos como aeropuertos, terminales de trenes, estadios, etc.: Perros pueden oler la COVID-19 Credit: Getty Images El estudio se realizó usando la ropa y las mascarillas o tapabocas de aproximadamente 3,500 personas contagiadas o no de COVID-19. Hasta el momento se reporta entre un 84 y un 94% de efectividad sensorial en los canes, reporta CNN. Según múltiples fuentes las fuerzas del orden en Alemania y Chile ya cuenta con perros especialmente adiestrados para realizar esta función y España estaría preparando un programa similar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

