La periodista Ana Vargas hace importante llamado sobre el cáncer de seno Con la esperanza de ayudar a otras mujeres a lograr la detección temprana, la periodista Ana Vargas habla de su experiencia con el cáncer de seno y cómo llegó su diagnóstico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Vargas Ana Vargas | Credit: Instagram/@anacvargas Ana Vargas quiere ayudar a otras mujeres que padecen cáncer de seno a vencer esta enfermedad. La reconocida periodista fue diagnosticada este año y ha compartido su testimonio. "Tengo 31 años y hace cerca de dos meses me diagnosticaron con cáncer de seno en etapa tres. Y yo estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida pues tengo que compartir esta, que de repente no es tan buena", expresó la presentadora de La W Radio en un video en Instagram, donde aparece con un turbante y luego muestra su cabeza rapada. Vargas, quien es mamá de una niña, revela que el diagnóstico la tomó por sorpresa y quiere que otras mujeres tomen acción sobre su salud. "¡Tóquese! ¡Escoja un día fijo del mes y hágalo religiosamente! Hoy en el Día de la Lucha Contra el Cáncer de Seno les dejo otro video respondiendo una de las preguntas que me dejaron. ¿Siempre es necesaria la quimio? ¡NO, por eso es tan importante la detección temprana!", detalló en Instagram. "El problema con el cáncer de seno no es el seno en sí —porque aunque sí, es una parte estética de nuestro cuerpo que nos gusta— no es un órgano vital. El problema del cáncer de seno es que se puede esparcir por otros órganos que sí son vitales", enfatizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunicadora añade que cuando ella lo detectó, ya se había esparcido a los ganglios debajo del brazo, "sin embargo no está en ningún otro órgano". Vargas dijo que se someterá a quimioterapias y luego a una cirugía y a radioterapias. Hace un año y medio ella recuerda que notó un bulto en su seno, pero que estaba a punto de dar a luz a su hija y que no le dio mucha importancia. "Yo descarté por completo que estaba pasando algo y me olvidé", confiesa. Hace unos tres meses, su vida cambió cuando un ultrasonido y luego una biopsia la llevaron a descubrir un tumor canceroso en su seno izquierdo. "Es mejor prevenir que lamentar", afirma Vargas, quien urge a otras mujeres a que vayan al médico y se sometan a estudios si notan alguna masa o cambio en sus senos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La periodista Ana Vargas hace importante llamado sobre el cáncer de seno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.