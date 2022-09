Reconocida periodista cuenta cómo diagnóstico de cáncer de seno cambió su vida La reconocida periodista Ana Vargas habla de su lucha contra el cáncer de seno. La joven madre comparte su testimonio para motivar a otras pacientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La periodista Ana Vargas reveló que ha sido diagnosticada con cáncer de seno. En su cuenta de Instagram, la joven madre compartió un video donde aparece con un turbante negro y habla de su batalla contra esta enfermedad. La presentadora de La W Radio se quita el turbante en el video, mostrando su cabeza rapada y asegura que comparte su testimonio para motivar a otras pacientes. "Tengo 31 años y hace cerca de dos meses me diagnosticaron con cáncer de seno en etapa tres. Y yo estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida pues tengo que compartir esta, que de repente no es tan buena". Vargas, quien es mamá de una niña, revela que el diagnóstico la tomó por sorpresa. "Yo creo que cuando a uno lo diagnostican con cáncer, pues cuesta. Yo todavía me veo en el espejo y a veces yo no entiendo cómo es posible que yo tenga cáncer", afirma. "Incluso ahora que tengo cambio de look", añadió mostrando su cabeza rapada. "Todavía a veces me veo en el espejo y no lo puedo creer, pero fue lo que me tocó". Esta noticia de salud puso su mundo al revés. "Ha sido duro porque es como si la vida te cambiara", admite. "Es como si se te pusiera en pausa la vida y ahora tu mayor prioridad es tratar de salvar tu vida. Para mí es especialmente duro porque yo tengo una hija y obviamente me da miedo que algo me pudiera pasar y que yo no pudiera estar en la vida de mi hija". Llena de optimismo, enfatizó que está siguiendo ya un tratamiento para recuperarse. "La parte buena es que ya yo empecé mi tratamiento, ya yo me he dado dos rondas de quimioterapia y mi cuerpo está reaccionando bien, mi doctora está contenta. Yo estoy contenta y tengo toda la expectativa y toda la esperanza de que voy a salir bien y que voy a supera esta prueba que me ha dado la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Vargas Ana Vargas | Credit: Instagram/@anacvargas Famosos amigos y colegas de la periodista la llenaron de mensajes de apoyo en Instagram. "Valiente Ana Vargas. ¡Gracias por compartir tu experiencia! Saldrás bien de este episodio. Te mando un gran abrazo", le escribió la presentadora Ilia Calderón. "Anita la noticia me impacta, pero sé que eres una guerrera y saldrás adelante de esta prueba tan difícil. Siempre te he conocido como una luchadora y lo que propones lo logras, así que con fe en Dios y con la sabiduría de tus doctores esto será un testimonio grande que contar a tu bebé y al mundo", comentó el presentador Mario Andrés Moreno. Su propósito es ayudar a otras pacientes de cáncer y crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana. "Yo quiero que con este video si usted está en su casa esta noche usted se toque, pero que se toque bien, manoséese. Porque si yo lo hubiese hecho, si yo le hubiese parado bolas a mi cuerpo hace un año, seguramente el tratamiento no fuera tan dramático y tan duro como lo es hoy en día", concluyó Vargas. "Si usted me quiere hacer feliz a mí, por favor esta noche, tóquese".

