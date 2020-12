Close

Padre soltero muere de coronavirus: sus tres hijos dan positivo y necesitan ayuda Abraham Amezcua fue encontrado muerto en su casa por su hijo mayor. El padre soltero murió de coronavirus y sus tres hijos también dieron positivo al virus. La tía que hoy cuida a los niños huérfanos pide ayuda económica para sostenerlos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hijo mayor de Abraham Amezcua lo encontró sin vida en su casa. El padre soltero murió de coronavirus y sus tres hijos también dieron positivos a la COVID-19. Los pequeños, que viven en California con su tía, están batallando contra esta enfermedad tras sufrir el golpe emocional de la muerte de su padre. Los familiares crearon una cuenta de GoFundMe pidiendo donaciones para ayudar a sostener a sus hijos huérfanos: Moses, de 13 años, y los gemelos Antonio y Sydney, de 11. Amezcua, de 59 años, murió en su hogar tras sufrir síntomas severos de esta enfermedad. "Estaba batallando contra la COVID-19 y no sobrevivió la noche", dice un mensaje en la página de GoFundMe. También detalla que el padre, como muchas familias hispanas, trabajó arduamente para proveerle techo y comida a sus hijos durante este año lleno de retos. Amezcua estaba teniendo problemas económicos antes de fallecer y luchó hasta el último momento por sacar adelante a los niños. Image zoom Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre debe seis meses de la hipoteca de su hogar y se atrasó en el pago de la electricidad y el agua, por lo que la tía que ahora cuida a los niños pide ayuda económica para afrontar estos gastos y que no les corten estos servicios. Los pequeños están en cuarentena. Image zoom Credit: GOFUNDME Amezcua trabajaba como estibador en el puerto de Los Ángeles y en noviembre contrajo el virus, reportó NBC. Su ilusión era poder comprarle regalos navideños a los pequeños. "Definitivamente era un padre amoroso", dijo su sobrina Eden Castañeda a KTLA. "Sus hijos eran su todo. Él absolutamente amaba a sus hijos con todo su corazón". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

