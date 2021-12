5 cosas que debes de saber sobre ómicron, la nueva variante de COVID-19 ¿Qué tan contagiosa es? ¿Cuáles son sus síntomas? La doctora Aliza responde a las preguntas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En marzo próximo se cumplirán dos años ya de proclamada oficialmente la pandemia de COVID-19. El mundo ha cambiado completamente y tanto la salud de sus habitantes, como el comercio y la vida cotidiana se han visto afectados. Paralelamente, han surgido distintas cepas o variantes del virus original en varios puntos del globo. La más reciente y que está causando más preocupación es ómicron. La cepa fue detectada hace solo un par de semanas en Sudáfrica, primero por una doctora en su consultorio privado, y luego confirmada por las autoridades que la identificaron como ómicron. Aquí la doctora Aliza, directora del programa VIDA y SALUD (HITN) y reconocida internista, nos habla al respecto. ¿Qué tan contagiosa ómicron es? "Está asociado con una gran transmisibilidad ya que tiene más mutaciones que las variantes previas. Hay un estudio que indica que ómicron podría haber tomado el código genético de otros coronavirus [lo cual] podría explicar que se transmita más fácilmente", afirma la doctora Aliza. ¿Cuáles son sus síntomas? "Los síntomas pueden ser como los de un resfriado común, tos [si se presenta la] falta de aire, dolor de pecho, en esos casos se necesita ir al hospital". ¿Funcionan las vacunas en su contra? Los estudios preeliminares sugieren que efectivamente pueden tener menos efecto sobre ómicron [sin embargo] las vacunas y los refuerzos aumentan nuestra inmunidad. ¿Qué hay del refuerzo de la vacuna? "Afortunadamente la vacuna de refuerzo o booster aumenta la respuesta para combatirlo. Lo que había dicho la directora de los CDC parece ser cierto: ella había enfatizado la importancia de la vacunación y los refuerzos ante las nuevas variantes, incluyendo ómicron, para protegernos de la covid [-19]". ¿Qué más podemos hacer para prevenir su contagio? "Vale muchísimo la pena tanto vacunarse; ponerse el refuerzo o booster; usar máscaras en lugares públicos cerrados aunque estén vacunados en transportes públicos en la escuela, por ejemplo; y quedarse en casa si no se sienten bien porque eso ayuda a propagar la covid-19". Doctor with blood sample of Covid-19 Omicron Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

