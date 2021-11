La doctora Tania Medina quiere evitar la muerte de hombres por cáncer de mama El cáncer de mama es un enfermedad que ataca a mujeres y hombres. Sin embargo, el género masculino pocas veces se interesa por este importante tema; por ello, la doctora Tania Medina quiere ayudarlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace algunos años, octubre ha sido designado como el mes del cáncer de mama; por ello, se ha convertido en el momento ideal para lanzar una serie de iniciativas que permitan concientizar sobre la importancia de la autoexploración para detectar este mal a tiempo y lograr salvar vidas. Sin embargo, aún existe mucho desconocimiento sobre el tema, particularmente en hombres, quienes consideran que esta enfermedad es exclusiva de las mujeres. Ante esto, la doctora Tania Medina ha buscado promover las revisiones desde hace un tiempo y ahora con su campaña "Tocarte las mamas es vida" quiso incluir a los hombres a través de la representación del actor Carlos Ponce. "Este año lo enfocamos al cáncer de mama masculino porque uno de cada cien hombres puede padecer cáncer de mama y la mayoría de hombres cree es que solo cosa de mujeres, pero no tiene nada que ver con el género", mencionó Medina a People en Español. "Cuando le platicamos, a [Karina Banda y Carlos Ponce] les encantó la idea y a través de 'Misión alivio' que es un tipo de fundación que ellos tienen, les gustó esta iniciativa y entonces se nos unieron". Su interés de dirigir este movimiento también al género masculino fue porque descubrió su ignorancia es mayor que en las féminas. "En mi alrededor, cuando estaba en planificación de la campaña, este año, empecé a preguntarle a los hombres '¿tú te haces tu autoexamen?' Y la mayoría increíblemente me decía 'no eso es cosa de mujeres, a los hombres no nos da'", explicó. "Este año tenemos que llevar consciencia a los hombres también porque la mayoría de las mujeres sabemos que es algo que nos puede pasar, pero los hombres están totalmente ajenos. Y con esta campaña muchos hombres se han dado cuenta que puede pasarle a ellos", agregó. "Son parte de las estadísticas". Tania Medina Credit: Cortesía Tania Medina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cirujana plástica creó esta campaña por experiencias personales. "Fue una inquietud de ver tantas personas a mi alrededor que no se hacían los exámenes adecuados para detectar los cánceres, no solo el de mama sino muchos otros cánceres. Mi abuela, por ejemplo, murió de cáncer de ovario y mi abuelo de cáncer próstata, y fue por falta literalmente de seguimiento", relató. Tania Medina, Karina Banda, Carlos POnce Credit: Juan Lugo "En mujeres jóvenes, cada vez va aumentando la incidencia", Tania Medina "Cuando estaba haciendo la especialidad también vi morir, eso me impactó mucho, a una chica muy joven de 18 años, que generalmente este cáncer no es tan frecuente en mujeres jóvenes o no lo era porque cada vez va aumentando la incidencia, cuando llegó a nosotros el cáncer estaba tan avanzado que solamente duró dos meses de vida y no pudimos ofrecerle ningún tipo de apoyo, de ayuda, porque cuando están en estadio ya tan avanzado, estadío cuatro, la sobrevida es solamente de un cinco por ciento", explicó. "Sin embargo, cuando está en estadío temprano, estadío uno, es un 95 a 98 por ciento. De ahí surgió en mí la inquietud porque ni yo misma me hacía el autoexamen de mama siendo médico". Tania Medina, Carlos Ponce Credit: Juan Lugo Tania Medina pide que todas las personas recuerden que "Tocarte las mamas es vida" y pide que se haga para cuidar su salud. Además, está promoviendo, este mes de noviembre, el Graciatón, un maratón de dar gracias. "Porque el agradecimiento es la mejor medicina y la madre de todas las virtudes y cuando vivimos desde el agradecimiento nuestro mundo cambia", concluyó.

