¡Nueva cepa del coronavirus recorre Europa! Lo que debes saber Hablamos con la experta en epidemiología, Doctora Suzanne Donovan, para saber más acerca de esta variante del virus que se extiende y que parece ser hasta un 70% más contagiosa. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido hizo saltar todas las alarmas esta semana después de que se disparasen los casos en el sureste de Inglaterra y muchos países europeos han decidido cortar las comunicaciones con el país anglosajón, con el consiguiente caos que eso supone dentro y fuera de sus fronteras. Pese a las medidas tomadas esta semana, ya se han detectado casos en Gibraltar, Dinamarca y Australia. La nueva cepa parece ser hasta un 70 por ciento más contagiosa y fue gracias a los análisis del genoma del SARS-CoV-2 que se descubrió esta mutación, de la que existen datos desde el pasado mes de septiembre. No se ha detectado de momento un aumento de casos graves por este motivo, solamente ha disparado el número de contagiados. Por ello será necesario introducir nuevas medidas de control más estrictas. Conversamos con una experta en epidemiología y enfermedades infecciosas de UCLA, la catedrática doctora Suzanne Donovan, con motivo de esta nueva cepa. “No hay que temer nada en la vida, solo hay que comprenderlo. Ahora es el momento de entender más cosas, para temer menos”, escribió bajo su foto recibiendo la nueva vacuna, citando a Madame Curie. Esto es lo que nos dijo acerca de esta nueva mutación: “Hay evidencias en el Reino Unido de que esta nueva cepa sea más contagiosa, pero aunque es más virulenta, hasta este momento no existen datos de que sea más peligrosa”. La doctora aconseja continuar haciendo todo lo que ya se hace: “distancia social, uso de cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia y evitar reuniones con otras personas”. Image zoom Credit: INSTAGRAM @drsuzannedonovan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Continuarán funcionando las vacunas que ya se están administrando con esta variante? “Las vacunas actuales estimulan una respuesta inmunológica a la proteína especular. Aunque esta mutación del SARSCoV2 tiene muchos cambios en dicha proteína, parece que queda lo suficiente de la antigua como para mantener la respuesta adecuada del sistema inmune a la vacuna”. Así que concluye: “hay que seguir teniendo cuidado y vacunarse”.

