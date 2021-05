¡Pasará a la historia! Bebé de 8 meses recibe vacuna de Pfizer contra la COVID-19 Vincenzo "Enzo" Mincolla, un bebé residente en Baldwinsville, Nueva York, se convierte en la persona más joven del mundo en recibir las dos dosis de la vacuna de Pfizer. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vincenzo "Enzo" Mincolla, un tierno bebé de 8 meses residente en Baldwinsville, Nueva York, ha hecho historia al convertirse en la persona más joven del mundo en ser completamente vacunada contra la COVID-19 al recibir su segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech. El pequeñito recibió su segunda inyección el miércoles pasado como parte de un estudio conducido en la Upstate Medical University (perteneciente a la Universidad del Estado de Nueva York, SUNY, por sus siglas en inglés) uno de solo cuatro puntos de los Estados Unidos autorizados para realizar estudios de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en menores de 5 años, según reportó Syracuse.com. Enzo -quien es hijo de Mike y Marissa Mincolla, ambos médicos de profesión- recibió su primera dosis hace tres semanas, poco antes de cumplir los 8 meses de nacido y según el pediatra especializado en enfermedades contagiosas y encargado del caso, el doctor Dr. Joseph Domashowske, el niño es la persona más joven del mundo en recibir la vacunación completa de Pfizer/BioNTech. "Ambos sentimos que es importante el acabar con la pandemia y el modo más rápido y seguro de lograrlo es vacunándonos para salir de esto", afirmó el padre del menor a dicho medio. Mincolla también afirmó que no titubearon a la hora de que le fueran aplicadas las inyecciones a su hijo y que el pequeño Enzo durmió y comió bien después de la inoculación. El niño tampoco mostró irritabilidad o efectos secundarios al cabo de cada dosis. Enzo es uno de 16 infantes que participan en la fase 1 de dicho estudio que se realiza en niños de 6 meses a 2 años. Estados Unidos es el único país en el mundo autorizado hasta el momento para realizar estudios de la vacuna en niños de dicha edad. Cabe destacar que por el momento Pfizer ha puesto el estudio clínico en pausa temporal para determinar si los menores están recibiendo la dosis correcta de la vacuna. "La preocupación es que se les esté dando una dosis demasiado baja para esa edad", señaló Domashowske. Hasta el momento los niños han tolerado la vacuna sin mostrar efectos secundarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

