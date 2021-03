Nace bebé con anticuerpos de COVID-19, su mamá fue vacunada durante el embarazo Pruebas demostraron que la bebé nacida en Florida tiene anticuerpos de covid-19; su madre recibió la vacuna Moderna en la semana 36 del embarazo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha nacido en Florida una bebé que es considerada la primera recién nacida con anticuerpos de COVID-19. Según especialistas la madre de la menor es una trabajadora de la salud residente en Palm Beach que había recibido la vacuna contra el virus de los laboratorios Moderna cuando estaba en la semana 36 de su embarazo. Su hija nació tres semanas después. "Que nosotros sepamos esta es la primera vez en el mundo que se reporta que un bebé haya nacido con anticuerpos después de la vacunación", afirmaron los pediatras Paul Gilbert y Chad Rudnick a ABC-25 WPBF, en Palm Beach. Según se indica un análisis realizado al cordón umbilical mostró que la bebé había nacido con anticuerpos de la covid-19. "Este es solo un pequeño caso de lo que van a ser miles y miles de bebés nacidos en los próximos meses de madres que han sido vacunadas", prosiguió Gilbert respecto al emocionante descubrimiento que significaría especialmente esperanzador para aquellas mujeres que están encinta y están dudando en recibir la vacuna de COVID-19. "Estudios futuros determinarán por cuánto tiempo dura la protección", explicó Rudnick a dicha fuente, indicando que el descubrimiento -próximo a publicarse en detalle en la revista médica MedRxiv- se está tomando con cautela. "Tendrán que determinar el nivel de protección o cuántos anticuerpos necesita tener el bebé circulando para recibir la protección [contra el coronavirus". "Las vacunas que contienen el ARN mensajero no afectan al bebé y tantos expertos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no han visto ningún efecto secundario en las mujeres [embarazadas] ni en los bebés", contó en marzo pasado, la doctora Aliza Lifchitz, copresidenta y directora editorial del programa Vida y salud (HITN), a People en Español. "Sin embargo, sí se ha visto que las mujeres encintas que contraen la covid-19 tienden con frecuencia a desarrollar casos muy severos; Obviamente, deben hablar primero con sus obstetras, pero la mayoría de los obstetras y pediatras recomiendan que la mujer embarazada y lactante se ponga la vacuna". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

