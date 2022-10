Las mujeres que usan químicos para alisarse el pelo tienen más posibilidades de tener cáncer Un amplio estudio médico reveló que las mujeres que usan productos químicos para alisarse el pelo tienen más del doble de posibilidades de padecer de cáncer de útero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un nuevo estudio revela que la exposición a los productos químicos para el cabello, especialmente los alisadores, pone a sus usuarias en un mayor riesgo de padecer cáncer de útero. La investigación conducida por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos (NIEHS) determinó que el consumo de esos productos más que dobla el riesgo de contraer la enfermedad.. Alrededor de 33,500 mujeres entre los 35 y 74 años de edad, fueron seguidas por los investigadores por alrededor de 11 años. Durante ese tiempo, se diagnosticaron 378 casos de cáncer de útero. "Estimamos que el 1.64% de las que nunca usaron esos productos desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años, pero para las usuarias frecuentes, ese riesgo aumenta hasta el 4.05%", informó la jefa del grupo de Epidemiología Ambiental y del Cáncer del NIEHS, Alexandra White, y autora principal del estudio, según un comunicado de prensa. "Esta duplicación de la tasa es preocupante. Sin embargo, es importante poner esta información en contexto: el cáncer de útero es un tipo de cáncer relativamente raro". hair dye Credit: Getty Images De acuerdo al estudio, la tasa de incidencia de este tipo de cáncer ha aumentado en Estados Unidos, particularmente entre las mujeres negras. Alrededor del 60% de las participantes que declararon haber usado alisadores el año anterior al estudio publicado por el Journal of the National Cancer Institute, se identifican como afroamericanas. "Debido a que las mujeres negras usan productos para alisar el cabello con más frecuencia y tienden a iniciar su uso a edades más tempranas que otras razas y etnias, estos hallazgos pueden ser aún más relevantes para ellas", expresó Che-Jung Chang, epidemióloga y cautora de la investigación. Los hallazgos se mostraron consistentes con estudios previos en los que se determinó que el uso de este tipo de químicos aumenta el riesgo de cánceres relacionados con las hormonas femeninas. Durante la investigación no se recopiló información sobre la marca o ingredientes de los productos, pero el estudio señala que sustancias como parabenos, bisfenol A, metales y formaldehído, incluidos en los alisadores, podrían estar contribuyendo a este padecimiento.

