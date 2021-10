Mujer luchó durante meses con el sobrepeso: era un tumor de 17 libras "No tenía otros síntomas además del crecimiento de mi estómago", dijo Amanda Shoultz, de 29 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amanda Shoultz Amanda Shoultz | Credit: Facebook grab/Amanda Shoultz Amanda Shoultz pasó la mayor parte del año pasado tratando de perder peso después de notar que su estómago crecia y crecía. "Empecé a hacer más ejercicio. Hacía más dieta y, curiosamente, estaba perdiendo peso, pero mi estómago estaba ganando centímetros", dijo Shoultz, de 29 años, a Good Morning America. "Durante mucho tiempo, pensé: 'Debo trabajar más en el estómago'". Cuando Shoultz, de Dallas, Texas, fue a su chequeo anual con su médico de atención primaria en febrero, dijo que estaba sorprendida por el número que vio en la báscula. "Recuerdo haberle dicho: 'La próxima vez que me veas voy a pesar 10 libras menos'", dijo Shoultz. "Simplemente asumí que era mi culpa. Que había hecho algo mal". El análisis de sangre de Shoultz de su cita con el médico no señaló nada fuera de lo normal, por lo que siguió cambiando su dieta para ver si tenía una alergia que le causaba tal hinchazón en el estómago. "Dejé todos los productos lácteos porque pensé que era una alergia a la lactosa y nada cambió. Luego dejé el gluten. Me encanta el pan, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa", dijo. "Eso no funcionó, así que dejé la carne. Nada de eso ayudó". Shoultz dijo que no sintió ningún dolor más allá de la incomodidad de su estómago cada vez más grande de lo habitual. En agosto, casi ocho meses después de notar el crecimiento, Shoultz fue remitida a un gastroenterólogo por un colega del Baylor Scott & White Heart and Vascular Hospital, donde trabaja en relaciones públicas. "Para cuando vi a mi médico gastrointestinal [gastroenterólogo], mi estómago estaba duro como una piedra", dijo. Después de varias pruebas que no encontraron nada definitivamente mal, Shoultz se sometió a una tomografía computarizada a fines de septiembre. "Aproximadamente cuatro horas después, recibí una llamada de mi médico que me dijo que tenía un tumor de 33 centímetros en el abdomen", recordó. "Y a los dos días ya me estaba reuniendo con el cirujano". Los médicos descubrieron que el tumor de Shoultz era canceroso. Le diagnosticaron liposarcoma, una forma rara de tumor que, en la mayoría de los casos, no presenta ningún síntoma hasta que el tumor crece e invade otros órganos o tejidos, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH). En el caso de Shoultz, el tumor se había formado alrededor de su riñón derecho y la glándula suprarrenal, pero no experimentó síntomas que indicaran que el cáncer estaba creciendo dentro de ella. "Tengo 29 años y por lo demás perfectamente saludable", dijo. "No tenía otros síntomas además de mi estómago". El 27 de septiembre, Shoultz se sometió a una cirugía de dos horas para eliminar el tumor, que los médicos descubrieron al extirparlo pesaba 17 libras. Los médicos también tuvieron que extirpar el riñón derecho de Shoultz y parte de su glándula suprarrenal. Debido a que el cáncer no se había extendido a otras partes de su cuerpo, no tuvo que someterse a ningún tratamiento adicional, como quimioterapia o radiación. "Una vez que salí del hospital, mi estómago volvió a la normalidad", dijo Shoultz. "Ahora estoy comiendo toda la comida que me perdí cuando dejé de comer durante un año para recuperar algo de peso". Shoultz dijo que está compartiendo su historia públicamente porque quiere que otras personas, particularmente las mujeres, sepan la importancia de conocer y escuchar sus propios cuerpos. "Sabía que algo andaba mal porque siempre me ha costado mucho ganar peso", dijo Shoultz. "Cuando me estaba agrandando tanto el abdomen y no podía controlarlo, fue cuando supe que algo andaba mal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo predicamos en el hospital, no te mueras de duda", dijo. "Nadie más tendrá que luchar por ti, así que lucha por ti mismo y encuentra un equipo de atención que se encargará de ti durante todo el viaje".

