La vacuna de Moderna es 100% eficaz en niños de 12 a 17 años, pedirán que se autorice su uso Solicitarán la aprobación para su uso en la población adolescente del país. Sería la segunda vacuna aprobada para dicho uso después de la de Pfizer. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La compañía Moderna que fabrica una de las tres vacunas contra la COVID-19 autorizadas para su uso en el país asegura que su vacuna es eficaz y segura para jóvenes entre los 12 y los 17 años. Así se informaron este martes portavoces la empresa con sede en Massachusetts al reportar los resultados de sus estudios clínicos llamados TeenCOVE y que se realizaron en más de 3,700 niños tanto con la vacuna de Moderna como con un placebo. Según lo que se observó hubo 4 casos positivos de COVID-19 entre los pacientes que recibieron dos dosis del placebo contra 0 casos entre aquellos que recibieron las dos dosis de la vacuna que está hecha con el RNA Mensajero. Eso indicaría que la vacuna de Moderna es 100 por ciento efectiva contra la peligrosa enfermedad contagiosa. "Nos sentimos alentados porque [la vacuna] fue altamente efectiva para prevenir la COVID-19 entre los adolescentes", exclamó el CEO de la compañía, Stéphane Bancel, en un comunicado oficial. "Es particularmente emocionante el ver que la vacuna de Moderna contra la COVID-19 previene la infección del [coronavirus] SARS-CoV-2". Vacuna Moderna eficaz menores de 17 Credit: Getty Images Moderna anunció que al igual de Pfizer/BioNTech buscarán la aprobación de emergencia de la la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para poder comenzar la vacunación entre los menores de entre 12 y 17 años. Ambas vacunas han sido aprobadas desde hace meses para su uso en mayores de 16 años y ambas han sido realizadas con la misma tecnología que emplea la proteína del ARN Mensajero para combatir la COVID-19. La tercer vacuna aprobada en Estados Unidos, que es la de Johnson & Johnson/Jenssen aún no recibe aprobación para su uso en niños. Según se dijo este martes, el país ha alcanzado un momento clave en la lucha contra la pandemia pues se estima que un 50% de los adultos han sido vacunados, eso representa aproximadamente 130.6 millones de personas, según número publicados por CNN. El presidente Joe Biden ha dicho que espera que para el 4 de julio 150 millones estén ya vacunadas contra la COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés),

