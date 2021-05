Moderna afirma que el refuerzo de su vacuna es eficaz contra variantes de la COVID-19 Aplicado seis o siete meses después de completada la vacunación, el refuerzo incrementaría la inmunidad frente a dos peligrosas variantes del coronavirus. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras que los científicos y expertos de Pfizer trabajan a todo vapor para conseguir la aprobación de las vacunas contra la Covid-19 en niños menores de 16 años, llegan noticias de la empresa Moderna Inc. Y son alentadoras. Según se dijo este miércoles estudios llevados a cabo por la empresa con sede en Cambridge, Massachussetts han demostrado que aplicado seis o siete meses después de completada la vacunación, el refuerzo de su vacuna incrementaría la inmunidad frente a por lo menos dos de las peligrosas variantes del coronavirus. En el estudio, que se encontraría en su segunda fase, se aplicó una sola inyección de la vacuna mRNA-1273 -que es la que actualmente se aplica en el país para proteger contra la Covid-19- o una dosis de la recién creada mRNA-1273.351, desarrollada para responder a la cepa B.1.351, detectada en Sudáfrica. Lo que se observó fue un incremento en los anticuerpos producidos por el sistema inmunológico que neutralizarían dicha cepa, además de la peligrosa variante surgida en Brasil en octubre pasado, conocida como P.1, según dijeron portavoces de Moderna en un reporte publicado por The Wall Street Journal. El estudio comenzó en 2020 y se encuentra actualmente en su segunda fase, informó dicha fuente. Sus resultados fueron medidos a partir de los 15 días de aplicados los refuerzos en los sujetos participantes. Vacuna de Moderna contra la Covid-19 Credit: Getty Images "Nos sentimos alentados por esta información, la cual aumenta nuestra confianza en nuestra estrategia de aplicar un refuerzo como protección contra las nuevas cepas detectadas", afirmó Stéphane Bancel, CEO de Moderna Inc. La empresa afirmó que el refuerzo parece ser bien tolerado por quienes lo han recibido y que la mayoría de los efectos secundarios observados incluyen fatiga y dolor de cabeza ligero o moderado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

