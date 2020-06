"Me está costando mi vida". Modelo aspirante a NBL cuenta la pesadilla que vive con los implantes de seno La venezolana Mayele Caldera lleva un año luchando contra los efectos de los implantes y su salud ya no puede más. Este es su desesperado mensaje. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rota de dolor, la modelo Mayele Caldera ha vuelto a advertir en las redes sociales el peligro que conlleva ponerse implantes de seno. La que fuera aspirante a Nuestra Belleza Latina lleva un año sufriendo las consecuencias de una operación mal hecha a la que asegura no tendría que haberse sometido jamás. La pesadilla comenzó hace justo un año cuando empezaron a darle problemas. Su cuerpo sintió el rechazo del material y los efectos secundarios no se hicieron esperar. La joven venezolana incluso abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos para finalmente poder retirárselos. La falta de recursos le ha impedido dar el paso todavía, mientras consigue lo que cuesta ella sigue sufriendo los terribles estragos de esa cirugía. Desde una subida estrepitosa de peso, acné incontrolable y unos dolores insoportables en varias partes de su cuerpo. Entre lágrimas, compartió la nueva recaída que ha vuelto a sufrir. "Me está costando mi vida, mi paz y mi tranquilidad", escribió en su publicación en Instagram. Actualmente la maniquí vive en Miami donde tras la expansión de la COVID-19 no le ha quedado otra que trabajar para Uber Eats dejando aparcado su trabajo de modelo. Sus recursos son básicos, de ahí la apertura de esta cuenta donde espera que sus ángeles en la tierra puedan ayudarle a pasar por quirófano y deshacerse de ese veneno en su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Comparto estas lagrimas porque exploté, solo quiero continuar con mi vida. SER FELIZ. Siento que estoy en una lucha, una guerra, mi cuerpo está alerta 24/7 ", añadió desesperada. Cada día más cerca del objetivo advierte a las personas que quieran hacerse esa operación que se lo piensen dos veces antes de dar ese paso. Para evitar que la cosa llegara a más y le sucediese lo que a Mayele, la actriz Michelle Renaud reconoció públicamente que se había quitado los implantes. Una decisión que compartió en sus redes para ayudar a otras mujeres en la misma situación. "Sin salud no hay nada", concluyó la modelo quien espera poder dejar atrás este horror lo antes posible.

