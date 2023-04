Migbelis Castellanos revela sus secretos para verse y sentirse mejor que nunca ¿Cuáles fueron los cambios que hizo en su vida Migbelis Castellanos para que ahora se vea tan radiante? La bella presentadora nos confesó sus secretos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Migbelis Castellanos se ha transformado en uno de los rostros más queridos de la televisión en español de Estados Unidos. No es para menos, pues con su carisma y energía ha logrado ganarse un lugar muy especial en el corazón de la comunidad latina. La venezolana no sólo brilla con luz propia por su talento, ya que su belleza también la ha llevado a robarse todas las miradas durante la última década. En el 2013 obtuvo la corona de Miss Venezuela y luego en el 2018 se convirtió en la ganadora de Nuestra Belleza Latina (Univision). Si bien siempre ha sido una mujer hermosa, la presentadora de UniMás ha hecho algunos cambios que la hacen sentirse mejor que nunca. ¿Cuáles son los secretos que le han ayudado a verse espectacular? Para la estrella de la televisión, los cambios en su vida empezaron hace tres años cuando decidió ponerse el gran reto de participar en una media maratón, es decir que intentaría correr una distancia total de 21 kilómetros. "Un amigo mío me dijo: 'O lo odias o lo amas'. Yo me quedé en el otro sector, me encantó muchísimo", reveló la joven de 27 años en una reciente entrevista con People en Español. ¡Amor a primera vista! Así parece haber sido la historia de Migbelis con el atletismo, ya que recientemente corrió su segunda media maratón. "No soy corredora profesional, pero quería mejorar mi tiempo, por un tema personal", aclaró. "La primera media maratón la corrí en 2 horas y 47 minutos, muy bien para ser principiante. Luego esta segunda la terminé en 2 horas y 32 minutos. El haber bajado de tiempo es el logro que estaba buscando, me siento bien conmigo misma". Pero la querida exreina de belleza también nos reveló que parte de su inspiración para dar sus primeros pasos como corredora la encontró en otra de las mujeres más bellas de la televisión latina. "Tengo que confesar que veía mucho a Alejandra Espinoza que tiene un 'cuerpazazazazo'. Se ve divina, todo le queda espectacular y a ella le gusta correr". Para la presentadora mexicana y también exganadora de Nuestra Belleza Latina, correr no solo ha sido una de sus grandes pasiones, también es uno de sus secretos de belleza para tener un cuerpo de envidia. Recientemente, la presentadora del programa Mi famoso y yo (Univision) compartió a través de sus redes sociales su más reciente conquista en el atletismo, ya que logró terminar todo el recorrido de la reconocida Maratón de París. Aunque correr ha sido una de las claves que le han permitido a Migbelis verse radiante en la actualidad, la venezolana también nos reveló otras dos herramientas que le han ayudado a complementar las exigentes rutinas que implican la práctica del atletismo: el entrenamiento funcional y el ayuno intermitente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde luego, la conductora del programa Enamorándonos (UniMás) sabe que cada persona tiene gustos diferentes, por lo cual es consciente de que sus "secretos de belleza" tal vez no sean indicados para todos. "Consejo y recomendación a quien vaya a escuchar esto, no se obligue a hacer lo que ve en las demás personas. En cuanto a actividad física, trata de conseguir en dónde te sientes feliz, lo que a ti te da tranquilidad. A lo mejor tú no eres una persona de pesas, sino una persona de hacer yoga. O no eres una persona de correr como yo, pero te gusta ponerte los audífonos y caminar afuera. Trata de ir a lo que se adapte a ti", dijo. Correr es uno de los deportes más populares del mundo, pero al igual que cuando nos iniciamos en cualquier actividad física, es muy importante que consultes con tu médico o experto de cabecera para que te pueda asesorar adecuadamente sobre lo que puedes hacer y sobre los errores más comunes que debes evitar.

