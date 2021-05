McDonald's une fuerzas con la Casa Blanca para promover la vacuna contra la covid-19 La cadena de restaurantes colocará un impactante anuncio en Times Square y rediseñará sus tazas de café para promover la vacunación contra la covid-19. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir McDonald's quiere poner su granito de café, perdón, de arena para ayudar a la Casa Blanca a poner fin a la pandemia por medio de la vacunación contra la covid-19. Por eso la famosa cadena de restaurantes rediseñará sus tazas de café y colocará un espectacular anuncio afuera de su icónico restaurante de Times Square como parte de su estrategia. "A partir de mediados de mayo, la información sobre la vacuna contra la covid-19 de la Casa Blanca y la campaña We Can Do This (Juntos Sí Podemos) del [Departamento de Salud y Servicios Humanos HHS] se incluirá en la valla publicitaria [para] que millones de personas la vean", anunciaron portavoces por medio de un comunicado enviado a People en Español sobre la nueva alianza con la administración del presidente Joe Biden. En julio "todos los restaurantes McDonald's de EE. UU." comenzarán a ofrecer sus tazas calientes McCafe® con un nuevo diseño que destaca la campaña Juntos Sí Podemos dirigiendo al público a visitar el sitio www.vaccines.gov con más información sobre cómo y dónde pueden conseguir más información y citas de las vacunas contra la covid-19, se afirma. La noticia llega horas antes de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dieran su visto bueno al uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la covid-19 en niños de 12 a 15 años, luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) diera su aprobación el lunes. "Gracias a McDonald's la gente podrá recibir ahora información confiable sobre las vacunas cuando se tomen una taza de café o compren comida", dijo al respecto Xavier Becerra, secretario de la HHS. "Acabar con la pandemia requiere que todos trabajemos juntos y hacer nuestra parte incluyendo animar a nuestros amigos y familia a que se pongan la vacuna. Este esfuerzo ayudará a que más gente tome decisiones conscientes sobre su salud y aprenda sobre los pasos que pueden tomar para protegerse a sí mismos y a sus comunidades". McDonald's taza de Cafe vacunas covid-19 Credit: Cortesía Como parte de la campaña se imprimirán unos 50 millones de tazas desechables para café, según indica la cadena CNN. ¡Así que ya saben! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

