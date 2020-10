Close

Mayte Lascuráin, integrante de Pandora, da consultas sicológicas cuando no canta Cuando no está cantando, Mayte Lascuráin ayuda a la gente deprimida y da terapia sicológica. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras sufrir la muerte de su padre y consumarse su divorcio en un espacio de solo 10 días, Mayte Lascuráin decidió cambiar el rumbo de su vida. “Llegué a una de las misas de mi padre, esto fue en el año 2000, y de pronto como que escuché una voz que [me dijo que] tenía que tomar un diplomado de logoterapia”, recuerda la cantante mexicana de 59 años. “Al año yo era otra persona. Me quedé tan fascinada que estudié mi carrera completa hasta que me recibí", agrega. "Y luego [estudié] la tanatología porque a mí me llama la atención adónde vamos después de esta vida. Es una incertidumbre increíble". Image zoom Mayte Lascuráin Victor Chavez/WireImage Fue así que la integrante del grupo Pandora se convirtió en terapeuta en esta rama de la sicoterapia creada por el siquiatra austriaco Viktor Frankl. “La logoterapia apela al autodescubrimiento, a que todo lo que te sucede en la vida es por una razón, para que crezcas y te hagas responsable de todas tus conductas”, explica Lascuráin. “Canto también [porque creo que] el canto lleva alegría, [pero] una de mis grandes pasiones es el desarrollo humano”, continúa. “Poner un granito de arena en la vida de alguien para que trascienda y pueda vivir mejor me mueve”.

