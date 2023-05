Maripily sufrió un derrame cerebral y habla de esta crisis de salud La estrella puertorriqueña Maripily Rivera revela que sufrió un derrame cerebral y habla de su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maripily Rivera reveló que sufrió un derrame cerebral hace tres semanas. La empresaria puertorriqueña lo contó todo en su visita al programa La mesa caliente (Telemundo). "Soy una mujer que trabajo mucho. Tengo alrededor mío a mi familia, mis amistades. Todo el mundo acapara mucho a Maripily y a la hora de yo tener mi espacio no lo tengo. Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice: 'Ay Mari, tú tienes la boca virada y el ojito apagado'", recuerda. Ella no pensó que era nada grave. "Yo ignorante. ¿Qué voy a pensar yo? Le digo: ay nena sí, eso es que me inyecté los labios, eso es parte de eso", añadió. Su amiga le recomendó llamar a su médico y así lo hizo. Su doctor se sorprendió al verla. "Mi médico me dijo: '¿Mary, tú estas bien? Porque yo creo que a ti te dio un stroke". Giselle Blondet le preguntó si sintió dolor de cabeza. "A mí no me dio absolutamente nada, yo no sentí nada. Al otro día me hago los exámenes", reveló ella. "Sí me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve. ¿En qué momento? No lo sentí", dijo. Maripily Rivera Credit: Alexander Tamargo/WireImage Maripily, de 45 años, reveló las razones de su inesperada crisis. "Yo entiendo que es mucho trabajo, el estrés, que mi hijo es corredor de carros y en ese momento tuvo un accidente fuerte", contó la empresaria sobre su hijo Joe Joe. Este susto la enseñó a no querer controlarlo todo. "Aprendí a descansar, a dejarme llevar por el cuerpo, la mente, no estresarme tanto, bajarle un poco al trabajo porque nosotros nos vamos, el trabajo y el dinero se quedan", dijo. "Soy una mujer bien perfeccionista tanto con el trabajo como con la familia". Cuando Aylín Mujica le preguntó qué hace para cada día verse más guapa, Maripily contestó: "Primeramente el amor propio. Después que corté mi relación que la sufrí muchísimo, dije: amor propio. Es la primera vez en mi vida que me estoy dedicando tiempo para mí, para mis negocios. El hacer ejercicio, descansar las horas suficientes, soy una mujer que me cuido mucho. Soy excesiva con el trabajo que he tenido que bajarle". Maripily Rivera Credit: Alexander Tamargo/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En el amor nada. Ya me cansé", dijo cuando le preguntaron si tenía pareja. Hoy agradece más que nunca la salud. "Estoy cien por ciento recuperada, sigo haciendo mis ejercicios", añadió. Alfredo Adame, quien estaba en el programa, piropeó a Maripily. "¿Andas soltera? ¡Nos vamos a Puerto Rico!", le dijo Adame. "¿Mi amor, tú puedes con esto?", le respondió ella risueña.

