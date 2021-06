Ofrecen porros de marihuana a quienes se pongan la vacuna contra la covid-19 La Junta de Licores y Cannabis del estado de Washington lanza ha lanzado un singular programa para incentivas a la vacunación entre los adultos mayores de 21 años. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El estado de Washington está haciendo una propuesta que algunos no podrán rehusar al ofrecer porros de marihuana a quienes se vacunen contra la covid-19 en dicha entidad. Por medio del curioso programa Joints for Jabs la Junta de Licores y Cannabis del estado quiere impulsar así la vacunación a nivel local. El programa consiste en brindarle un cigarro de marihuana gratis a las personas mayores de 21 años que reciban su vacuna contra la COVID-19. El plan ya ha sido activado y se limita a un cigarillo por persona, según indica USA Today. "Este fue un gran paso para nosotros, porque que yo sepa, nunca hemos permitido el obsequio de marihuana o cannabis a ningún consumidor adulto", explicó Brian Smith, miembro del comité estatal que regula el sector de la marihuana. "Pero este fue un paso porque pensamos que teníamos algunos controles decentes". marijuana story Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estado de Washington fue uno de los primeros focos infecciosos de la covid-19 en el país al principio de la pandemia. Sin embargo, su programa relativo a la marihuana no es del todo nuevo. En Arizona se desarrolló otro programa en conjunto con tres dispensarios de cannabis en Phoenix que ofrecen un porro liado y una gomita de cannabis a quienes se vacunaran. Esa iniciativa se llama Snax for Vaxx. El programa Joints for Jabs se extiende hasta el 12 de julio. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

