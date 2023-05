María Menounos revela que padeció cáncer de páncreas mientras esperaba la llegada de su primera hija La presentadora María Menounos habla de su batalla con el cáncer de páncreas mientras esperaba la llegada de su bebé. Esta es su inspiradora historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maria Menounos Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Chrysalis Butterfly Ball María Menounos tuvo que aplazar su baby shower y sus planes de celebrar la llegada de su primogénita con su esposo Keven Undergaro. Este verano, la presentadora le dará la bienvenida a una niña con la ayuda de una madre subrogada. Si bien el nacimiento de su hija —vía un vientre de alquiler— la llena de ilusión y lleva años soñando con convertirse en madre, los últimos meses han sido difíciles para Menounos, a quien se le diagnosticó cáncer de páncreas en etapa dos. "Este año entero ha sido trauma, estrés, crisis", reveló ella en exclusiva a PEOPLE. La antigua corresponsal de E! News confiesa que se sintió abrumada mientras planeaba el baby shower de su hija y se dio cuenta que necesitaba un tiempo para procesar todo lo vivido. "Pensé: 'yo tengo que sanar'", recuerda. Menounos lleva ya casi tres meses en recuperación. Tras ser diagnosticada en enero con cáncer pancreático, se sometió una operación para remover un tumor de 3.9 cm. Hoy quiere crear conciencia sobre esta enfermedad. "Necesito que la gente sepa que hay lugares a los que pueden ir para detectar las cosas temprano", dice ella sobre la importancia de cuidar la salud y hacerse exámenes médicos. "No puedes dejar que el miedo se interponga. Yo tuve un momento en que pensé que ya no iba a estar aquí, y estoy bien porque encontré esto suficientemente a tiempo". Maria Menounos Credit: (Jon Kopaloff/Getty Images) Menounos, de 44 años, ya había batallado con crisis de salud en el pasado, como superar un tumor benigno en el cerebro en el 2017. En medio de celebrar que pronto se convertiría en mamá, este nuevo diagnóstico de cáncer de páncreas la dejó en shock. La presentadora recuerda que comenzó a sentir calambres en las piernas en junio del 2022. "Yo gritaba, estaba inconsolable", cuenta sobre el dolor. Al ir al hospital descubrió que tenía diabetes tipo 1, enfermedad que padecen otros de sus familiares. Tras tomar insulina, someterse a una estricta dieta y monitorear sus niveles de glucosa, su salud mejoró drásticamente. Ya en octubre se sentía mucho mejor, pero un mes después, en noviembre del 2022 regresó al hospital con dolor de estómago y diarrea. Se realizó una tomografía computarizada y todos los resultados salieron normales. Sin embargo, seguía teniendo dolores y durante un vuelo sintió un dolor abdominal tan fuerte que sentía que alguien la estaba apuñalando. Fue entonces que se sometió a un MRI en todo el cuerpo, que reveló que tenía un tumor en el páncreas. Su primer pensamiento es que su hija estaba por nacer en unos meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 16 de febrero del 2023 se sometió a una operación para remover el tumor, además de una parte del páncreas, el bazo, un fibroma y 17 ganglios linfáticos. Si bien el proceso fue muy doloroso, su esposo fue un gran apoyo, acompañándola en el hospital. Según su médico, Menounos no requerirá quimioterapia o ningún tratamiento adicional, solo tendrá que someterse a chequeos anuales durante los próximos cinco años. "Me siento tan agradecida y afortunada", dice la presentadora, quien le está dando los toques finales a la habitación de su hija. "Dios me regaló un milagro". Para leer la historia completa de María Menounos, busca la nueva edición de la revista PEOPLE, a la venta este viernes.

