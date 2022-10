Adolescente ayuda a su amigo a volver a caminar tras golpearse la cabeza jugando fútbol Jordan Sloan sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras jugaba fútbol americano y su amigo Marcos San Miguel ha sido un gran aliado en su lucha por volver a caminar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jordan Sloan Jordan Sloan | Credit: GOFUNDME La vida de Jordan Sloan cambió para siempre tras sufrir una herida en un juego de fútbol americano en septiembre del 2020. El adolescente sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ir directo a un hospital en Atlanta. "El cirujano estaba llorando cuando me dijo 'tenemos que operar ahora mismo o él se va a morir en las próximas horas", dijo Jasmine Jamieson, la madre de Jordan, a PEOPLE. Su amigo Marcos San Miguel —otro deportista estrella de la escuela secundaria Campbell en Georgia— abandonó un juego de baloncesto y corrió al hospital para estar al lado de su amigo mientras luchaba por su vida. "Fue muy difícil", recuerda Marcos, de 17 años. "Saber que tu mejor amigo está en una situación así y no hay nada que tú puedas hacer". Marcos luego descubrió que podía ayudar a Jordan de muchas maneras, y desde hace dos años, lo ha ayudado en su recuperación. El golpe que Jordan sufrió le causó un daño en el tronco encefálico y tuvo que estar hospitalizado por casi seis meses, sin poder parpadear ni respirar por si mismo. Su madre agradece que está vivo. "Los doctores me dicen que él es uno de pocas personas que han sobrevivido esta herida", dijo a PEOPLE Jasmine, de 36 años, una madre soltera. Jordan ha recuperado la movilidad en sus piernas pero aún no puede caminar solo. Su amigo Marcos, a quien Jordan conoció cuando ambos comenzaron a jugar baloncesto en el sexto grado, decidió ayudar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jordan Sloan and Marcos San Miguel Jordan Sloan y Marcos San Miguel | Credit: BETSY SAN MIGUEL Jordan tiene que usar un tubo de traqueostomía para poder respirar y solo puede comunicarse escribiendo en una computadora. El joven pasa seis días a la semana con especialistas haciendo terapias para poder volver a usar sus piernas. Jordan Sloan therapy Credit: MAKENZY SLOAN Marcos ha ayudado a recaudar fondos para ayudar a pagar las terapias de su amigo Jordan, sus equipos médicos y cuentas médicas. Ya se han recaudado más de $30,000 que se han usado para compararle a Jordan una silla de ruedas manual, una máquina de terapia física que le permite pararse y una terapia experimental de células madres. "Todo lo que Marcos se propone lo logra", expresó Jordan a PEOPLE en un correo electrónico sobre su amigo. "No todo el mundo puede decir que tienen un amigo así. Pase lo que pase, él siempre ha sido la persona con quien puedo contar".

