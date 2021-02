Close

Mamá de Carolina Sandoval se pone la vacuna contra el coronavirus y cuenta su experiencia En exclusiva, Carolina Sandoval habló con People en Español sobre la decisión de vacunar a su madre, Doña Amalia Sandoval, contra el coronavirus. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Doña Amalia de Sandoval, la madre de Carolina Sandoval, se vacunó contra el coronavirus en Miami y compartió su experiencia en Instagram. "Ustedes no saben la alegría que tengo de haberme puesto mi primera dosis de la vacuna ayer. Lo más hermoso es que el Papa Francisco se estaba poniendo ayer su segunda dosis de la vacuna. Le dije a Dios que si me iba a poner la vacuna, me abriera todos los caminos y así fue. Me siento bien, con uno de los síntomas que ya me dijeron, dolor en el brazo hasta ahora", contó. "Hay que poner mente sana, cuerpo sano, y todos cuando tengan la oportunidad [de vacunarse] no tengan miedo. Yo soy pro vacuna", añadió Doña Amalia, quien fue diagnosticada con Parkinson. La influencer venezolana también compartió una foto consintiendo a su mamá en la cama con un rico almuerzo. "Mi madre amaneció con mucho dolor en el brazo derecho donde le pusieron la vacuna de Pfizer, cosa que es normal, pero acá la estamos atendiendo y cuidando como merece y atentos a todo", escribió. Sandoval habló en exclusiva con People en Español sobre esta decisión. La conductora de El almuerzo con Caro nos contó que llevó a su madre a su doctor para pedirle consejo sobre si debía vacunarse contra el virus. La propia Carolina, de 47 años, también fue a su doctor, ya que padece de alergias, para asegurarse de que es recomendable ponérsela ella, pero aún no ha tomado la decisión de vacunarse. También habló con el pediatra de su hija Amalia Victoria, quien le dijo que "la niña no califica para vacunarse" ya que tiene solo 4 años. "Cuando le toque al grupo de Bárbara Camila ella decidirá", dice sobre su hija de 17 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/ Carolina Sandoval Bárbara Camila también compartió una foto con su abuela Amalia, acostada con ella en la cama y llenándola de amor. Carolina Sandoval publicó un video de su madre vacunándose con el mensaje: "Gracias a Dios llegó el día de la vacuna para mi madre @amaliadesandoval, a quien desde que empezó esta pandemia he cuidado —al igual que mi hermana— como nuestro mayor tesoro, pues nuestra madre es todo lo que tenemos". Carolina nos confesó: "No sé todavía si me voy a vacunar. Mi esposo y yo, la decisión va a ser familiar. Por ahora lo más importante es mi mamá. Seguimos informándonos". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

