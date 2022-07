Maestro hispano de Oregón se contagia con la viruela mono y hace un llamado urgente a la comunidad El mexicano Marco Reyes Rojas asegura que no ha sido fácil sobrellevar la enfermedad y sustentar sus gastos básicos de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un joven maestro de preescolar de Oregón hace un llamado desesperado a la comunidad para poder cubrir sus gastos médicos y de vivienda, tras contagiarse de la viruela mono. El hombre originario de Oaxaca, México, asegura haber agotado su fondo económico para subsistir, debido al bajo salario que recibe como educador. A través de la página de recaudación de fondos GoFundMe, Marco Reyes Rojas, detalló la difícil situación que atraviesa, que lo ha sumergido en una aparente depresión que ha minimizado su voluntad de vivir. "Actualmente soy maestro de preescolar y he cambiado de carrera varias veces debido a los bajos salarios, sentirse infravalorado y al exceso de trabajo que existe en el campo de la primera infancia", expresó el educador en la página. "Acudí al gobierno en busca de ayuda, pero no me sorprende que no pudiera obtener ninguna ayuda financiera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por lo que espera que, al contar su historia, pueda obtener los fondos suficientes para sobrevivir económicamente mientras mejora su salud. Marco Reyes Rojas Marco Reyes Rojas | Credit: GoFundMe El maestro explicó que el pasado 18 de julio tuvo que abandonar su trabajo debido a una ola de escalofríos y una fiebre extrema. Luego de notar unos puntos extraños alrededor de una cortada en una de sus piernas, acudió al médico donde le realizaron una prueba de la viruela mono, entre otros exámenes. Desafortunadamente, jamás recibió los resultados de dicha prueba, y días más tarde despertó con un sarpullido en su espalda, cara, cuello, cabeza y la parte posterior de sus piernas y brazos. "Estaba extremadamente conmocionado y asustado y en ese momento supe que tenía que ser la viruela del mono", escribió. "Los puntos se han vuelto blancos y más grandes. Han comenzado a picar más, y duele cuando me toco, y puedo ver que se está extendiendo". Marco reveló que su situación de salud ha afectado su bienestar mental, ya que no ha recibido ingresos desde que se enfermó, forzando el retraso del pago de sus deudas. "Busqué asistencia financiera del gobierno para poder pagar la renta y las [utilidades] porque mi empleador sólo me dio 10 horas por estar enfermo", explicó. "Parece que nadie puede ayudarme, así que recurro a la comunidad en busca de ayuda", añadió. Marco Reyes Rojas Marco Reyes Rojas | Credit: GoFundMe El maestro confesó que esta extrema y desesperada situación lo ha llevado a pensar que no puede seguir y hace un llamado desesperado en busca de una solución. "Nunca esperé que me pasara algo así", comentó. "Mi voluntad de vivir en este mundo se hace cada día más y más pequeña. Mi cuerpo y mi alma no pueden seguir haciendo esto por más tiempo". De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la viruela mono o viruela símica, se transmite por contacto con lesiones, líquidos corporales, gotículas respiratorias y materiales contaminados, como ropa de cama, etc. Los síntomas incluyen fiebre, dolor lumbar, dolores musculares y falta de energía. Su duración es entre 2 a 4 semanas. Hasta el momento se han documentado alrededor de 4,700 casos alrededor del país, según los centros para el control y prevención de enfermedades. Para más información, llamar al 1-800-232-4636.

