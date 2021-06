Artistas se unen a la campaña "Vacúnate hoy" y crean murales para informar sobre las vacunas de la COVID-19 Joel Colon y Nina Paloma realizan impactantes obras en Chicago y Los Ángeles para apoyar al proyecto de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) con tequila Hornitos. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mucho se ha hablado sobre la disparidad entre las minorías raciales, principalmente las personas de raza negra e hispanos que aún no han recibido sus vacunas contra la COVID-19 en relación con el resto de los grupos de la población que ya lo han hecho. Eso sumado a la falta de acceso a tratamiento médico para muchos hispanos sigue marcando la diferencia de nuestra gente en la lucha contra la pandemia. Por ello los artistas Joel Colon y Nina Paloma se han sumado a los esfuerzos de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) y tequila Hornitos, en la campaña Vacúnate Hoy que por medio de los impactantes murales de dichos artistas, el poder de las redes sociales y la creación de un kit informativo y gratuito buscan seguir creando conciencia sobre la importancia de la vacunación y poniendo al alcance del público información confiable para resolver sus dudas sobre la inoculación. Tequila Hornitos fue el encargado de reclutar a los talentosos artistas cuyas obras ya adornan las calles de Chicago y Los Ángeles, según afirma un comunicado enviado a People en Español. Un mural de Joel Colon para correr la voz sobre las vacunas en las calles de a través del Vacúnate Hoy Project en las calles de Chicago: Mural Joel Colon Vacúnate Hoy Project Credit: Vacúnate Hoy Project/ LULAC/ Hornitos La obra de Nina Paloma en Los Ángeles. Ambos murales incluyen un QR code que puedes escanear con tu teléfono para encontrar el kit informativo en línea de la campaña #AyudaEnEspañol. murales Nina Paloma COVID- LA Credit: VACUNATE HOY PROJECT / LULAC/ HORNITOS "El objetivo de #AyudaEnEspañol es brindar a millones de latinos hispanohablantes información práctica y necesaria, a la que las familias multigeneracionales pueden acceder tanto en español como en inglés", explicó por dicho medio Sindy Benavides, directora ejecutiva nacional de LULAC . "Descubrimos que a medida que comenzaron a aumentar los trastornos por COVID-19, muchos latinos buscaban respuestas y lamentablemente había y sigue habiendo muy poca información en español", asegura por su parte Sandra Caraveo, gerente de programas nacionales de LULAC. "Esta asociación es muy especial para LULAC porque Hornitos realmente comprende la importancia de hacer llegar esta información a nuestra comunidad". El tool kit de la campaña ya se encuentra disponible en línea e incluye información sobre la efectividad y forma en que funcionan las vacunas, así como de los centros de vacunación más cercanos según la zona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

