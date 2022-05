Luis Fonsi ayuda a crear conciencia sobre el Alzheimer, enfermedad que padece su abuela Luis Fonsi se une a la campaña Music Moments para crear conciencia sobre el Alzheimer, enfermedad que padece su abuela. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Fonsi conoce de cerca la enfermedad del Alzheimer. La abuela del cantante padece esta condición y es algo que ha impactado a su familia emocionalmente, reporta PEOPLE. Fonsi dice que siempre tuvo una relación "bella" con su abuela, con quien creció, pero ya no lo reconoce por su avanzado estado de Alzheimer. Por eso se ha unido a la Asociación del Alzheimer, apoyando su campaña Music Moments. Para Fonsi es importante crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a tantas familias hispanas. "Debemos hablar de eso, y debemos tomarnos el tiempo y leer sobre esto y aprender", dijo el intérprete de "Despacito". "Yo no sabía que nosotros los latinos somos más afectados", añadió, refiriéndose a las estadísticas de que los hispanos tienen más probabilidad de sufrir Alzheimer u otro tipo de demencia. Fonsi dice que al hablar con amigos te das cuenta lo común que es. La gente comienza a hablar de una tía o abuelo que tiene Alzheimer y nos damos cuenta que no estamos solos en esta lucha. "Todos tenemos que buscar la manera de educarnos, de ayudar, de ver cómo podemos financiar más investigación para ver si podemos buscar una manera de terminar con esto", añade el puertorriqueño de 44 años. Luis Fonsi Luis Fonsi | Credit: OMAR CRUZ PARA ALZHEIMER’S ASSOCIATION A través de la música, Fonsi encontró una manera de ayudar. "No quiero decir que yo era su favorito, pero sí lo era", recuerda sobre su abuela. "Yo crecí con ella, yo soy el mayor en mi familia. Mis padres estaban trabajando mucho cuando vivíamos en Puerto Rico así que yo siempre me quedaba con ella", añade. "Ella era la cantante de la familia, y mi abuelo, que recién falleció, tocaba la trompeta. Era una de esas casas que en cuanto entrabas, siempre escuchabas música". Según Fonsi, su abuela aún recuerda sus canciones favoritas. "Todo lo que ella hace es cantar. Ella no se acuerda de mucho, pero hay un archivo, un disco duro en su cabeza que ella no se olvida de sus canciones favoritas", cuenta su orgulloso nieto. "Creo que eso es tan bello". Luis Fonsi 94th Annual Academy Awards - Arrivals Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Fonsi sumó su canción "Girasoles" —de su disco Ley de gravedad— a la campaña Music Moments para mandar un mensaje de esperanza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vamos a cantar una canción hermosa, emotiva, poderosa y vamos a compartir ese mensaje", dice el artista. "Es una canción que yo canté con mi guitarra y se trata de unirnos, se trata de esperanza", añade Fonsi. La canción habla de cómo los girasoles siguen el sol, "mostrando que son leales, que son fuertes y que siempre van a estar ahí. Ese paralelo es algo hermoso, es de lo que se trata el amor, es de lo que se trata esta campaña", afirma. Fonsi dice que no dedica la canción solo a los pacientes de Alzheimer, también a sus cuidadores y familiares, las personas que le muestran a diario su amor y devoción.

