Presentadora de Univision enfrenta segundo diagnóstico de cáncer y habla sobre su salud Lourdes Del Río de Noticiero Univision fue diagnosticada en abril con cáncer de seno y recién recibió otro devastador diagnóstico. Esto reveló la periodista puertorriqueña sobre su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora Lourdes Del Río reveló en abril que había sido diagnosticada con cáncer de seno. La corresponsal de Noticiero Univision compartió la noticia en sus redes sociales. "Me han dado un diagnóstico de cáncer del seno", reveló hace unos meses. "Hay una parte mía que es humana, hay una parte mía que quizás tiene miedo", expresó. "En positivo lo vamos a vencer todo. Les pido de nuevo sus oraciones". Ahora en mayo, la periodista reveló a Despierta América (Univision) que le habían dado un segundo diagnóstico de cáncer, esta vez en la piel. "Tengo una cosita acá que resultó que también dio positivo a cáncer", dijo, señalando a su rostro, encima del labio. "Vamos a manejarlo también. Luego que terminemos con una cosa, vamos con la otra y seguimos hacia adelante. No nos para nadie". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lourdes del Rio Credit: (Alexander Tamargo/WireImage) La presentadora del podcast En positivo (Apple Podcasts) sigue teniendo una actitud optimista. "Estoy rodeada de ángeles, mi positivismo sigue a prueba de bala. Rezo, medito y estoy convencida de que esto que está dentro de mí —que no me pertenece, que pronto van a sacar— no va a definirme", aseguró. "Tenemos que hacernos responsables de las cosas que nos pasan y a veces estas enfermedades son una llamada de atención a que le demos más importancia a algunas cosas, a que seamos mejores seres humanos", dijo la comunicadora boricua. Si bien esta crisis de salud ha impactado su vida, ha tomado acción para recuperarse. "No te voy a decir que no tengo momentos tristes, que no lloro de vez en cuando, pero son los menos. El 90 por ciento del tiempo yo estoy muy contenta, muy positiva, haciendo todas las diligencias que hay que hacer de salud. Ya escogí hospital, ya tengo fecha de operación", reveló. También ha hecho cambios en su dieta y eliminado "cosas en mi vida que podían ser tóxicas", reflexionó. "Me siento llena de vida".

