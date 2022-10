Exclusiva: Lourdes Del Río habla de su salud y celebra el fin de sus quimioterapias La presentadora Lourdes Del Río, quien fue diagnosticada con cáncer de seno, habla con People en Español sobre el emotivo momento de tocar la campana tras terminar sus quimioterapias, y cómo está su salud hoy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes del Rio Credit: Hector O. Torres/@hectortorres Lourdes Del Río vivió un momento soñado ayer al celebrar el fin de sus quimioterapias en un hospital de Miami. "Fue indescriptible", dice de tocar la campana para celebrar el fin de este proceso médico. "De momento entraron con 'Carnaval' de Celia Cruz, que es una de mis canciones favoritas, y fue un momento bien lindo. Estaba que me moría por tocar esa campana. Quería romperla yo de la alegría. Es un símbolo bien poderoso. Estaba loca por tocar la campana, lo visualicé desde que empecé". La presentadora de Univision habló en exclusiva con People en Español tras ser diagnosticada en febrero con cáncer de seno. "Fue duro, pero creo que mi fe y mi positivismo, mi actitud, hizo una gran diferencia", dice sobre las quimioterapias. "Yo iba siempre contenta dentro de los nervios que implican las quimios, pensando que eso era para ayudar a mi proceso de sanar. Así lo bauticé, como el líquido sanador, en lugar de pensar que era un veneno. Yo lo veía como una ayuda para el próximo paso". Próximamente comenzará a darse radioterapias. En el caso de ella, el tratamiento es preventivo, ya que el cáncer fue removido al extirparle el tumor de su seno izquierdo cuando fue operada en mayo, y afortunadamente no se había esparcido. "Uno vive con esa espada de Dámocles, pero hay que seguir viviendo", dice Del Río, quien se muestra de muy buen ánimo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lourdes del Rio Credit: Hector O. Torres/@hectortorres La conductora del podcast En positivo decidió raparse tras ver que comenzaba a caérsele el pelo al iniciar las quimioterapias. No usar pelucas y presumir su calva fabulosa fue una decisión que tomó para motivar a otras mujeres pacientes de cáncer a amarse y celebrar su fuerza durante esta difícil etapa. Fue su amiga, la actriz puertorriqueña Karla Monroig, quien la rapó junto a otra amiga, la periodista colombiana Ana María Jaramillo. "Mi plan era hacerlo con una peluquera amiga pero ella tenía un viaje y yo no quería esperar, porque sabía que lo que sí podía provocar que me deprimiera era verme esos mechones de pelo que se caían", confiesa Del Río. "Karla me dice: 'yo me atrevo, en la pandemia yo rapé a Tommy", cuenta sobre el esposo de la actriz, el cantante Tommy Torres. "Entre las dos me raparon, una con los ojos aguados y la otra que le temblaba la mano", recuerda la presentadora. "Me decían: '¿quieres que oremos, que pongamos música, meditamos?'. Les decía: 'vamos, todo va a estar bien'", cuenta sobre el momento en que se despojó de su cabello. Desde entonces, le han llovido piropos en las redes sociales. "No he llorado ni una lágrima por eso. Sé que es fuerte y que a muchas mujeres nos afecta, pero todo lo veo como un proceso", dice sobre raparse. "Dije: 'a maquillarnos, a ponernos aretes grandes y a ponernos bonitas dentro de la situación'". Del Río vive cada día con fe y agradecimiento. "Mi propuesta es ser viviente, no sobreviviente", concluye la presentadora. "El cáncer tiene que salir de mi vida según llegó. No quiero vivir con miedos".

