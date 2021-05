La hija de José Luis Rodríguez 'El Puma' se somete a importante operación Por el bien de su salud, Liliana Rodríguez compartió la cirugía por la que tuvo que ser intervenida el pasado 28 de abril y que cambiará por completo su vida para bien. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha hecho que muchos planes fueran pospuestos hasta nueva orden. Así mismo le sucedió a Liliana Rodríguez. La artista venezolana tenía pactada una operación muy importante para abril del 2020, pero la llegada del coronavirus y el posterior confinamiento obligó a la hija de José Luis Rodríguez 'El Puma' a cambiar sus planes. La cantante tenía que someterse a una cirugía para ponerse la manga gástrica, intervención que finalmente pudo llevar a cabo el pasado 28 de abril, tal y como ella misma confirmó hace días en sus redes sociales. Por el bien de su salud, Liliana decidió dar este importante paso y regalarse más calidad de vida. "¡Manga gástrica, aquí voy!", inició su mensaje. "Este es mi año, no más excusas. ¡A partir de mañana empieza la otra mitad de mi maravillosa y bendecida y exitosa vida! Amén", escribió a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañada siempre por su madre y su hermana, Lila Morillo y Lilibeth Rodríguez, la solidaria artista, siempre entregada a las causas de su país, dio este paso no por motivos estéticos, sino de salud. "Nos ha importado muy poco el qué dirán, nos vemos como nos vemos, nos queremos y amamos como nos vemos", aseguraba en el video que compartió y grabado con anterioridad. De momento Liliana no ha vuelto a comentar nada al respecto al encontrarse en plena recuperación. ¡Todo el cariño y fuerza para ella!

