Lele Pons operada de emergencia Tras sentir malestares el día de ayer, Lele Pons fue trasladada a urgencias. Los detalles aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lele Pons empezó a sentir molestias el día de ayer. Sin pensarlo, sus padres y su prometido Guaynaa la trasladaron al hospital. "[Al] revisarla [los doctores] vieron que había que operarladel apéndice", dijo el publicista de Pons, Manuel Vera. "Ahí han estado con ella su mamá, su papá y Guaynaa". Así como comparte sus buenas vivencias, la empresaria e influencer también dio a conocer a través de sus redes todo lo que acontecía con su salud. "Este es un procedimiento de emergencia en el que los médicos extraen el apéndice cuando está inflamado", explicó junto a una fotografía en donde está acompañada de su novio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si no se trata de inmediato, puede poner en peligro la vida. Por suerte lo detectamos desde el principio. Esta es una cirugía corta y de rápida recuperación", y agregó."Volveré en un par de días". Pons y el cantante puertorriqueño se comprometieron durante un concierto en agosto tras mantener un noviazgo de más de un año. "Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, ¿Te casarías conmigo?", le dijo Guaynaa. Acto seguido, se hincó y sacó una caja con el anillo. La joven de 24 años tomó el micrófono y respondió."¡Claro que sí, sí!", y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. La pareja selló el compromiso con un abrazo y un beso.

