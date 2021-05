Las vacunas aliviarían las secuelas de la COVID-19 El 57 por ciento de las personas que recibieron ciertos tipos de vacunas sintieron mejoría de las secuelas que les dejó el coronavirus, según indica una encuesta británica. Aquí el reporte Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mucho se ha hablado de las temidas afecciones posteriores o secuelas que deja la COVID-19 a muchas de las personas que han padecido la enfermedad. Semanas e incluso meses después de haber padecido el mal que provoca el contagio del coronavirus, personas alrededor del mundo han reportado sentir confusión mental, pérdida del gusto o el olfato, cansancio extremo, mareos y dolor de cabeza, por solo mencionar algunos de los 14 síntomas reconocidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Ahora una encuesta británica indica que las personas que recibieron las vacunas con al ARN mensajero -es decir las que fabrican Moderna y Pfizer/BioNTech -contra la COVID-19 ayudarían a aliviar dichas afecciones. Una encuesta realizada en Gran Bretaña encontró que aproximadamente el 57 por ciento de las personas entrevistadas sintieron mejoría de las secuelas que les dejó el coronavirus, según informa el respetado diario local The Guardian. En dicho análisis fueron entrevistadas 812 personas y fue realizado por el grupo LongCovidSOS son sede en el Reino Unido. Dichas personas eran residentes de dicha nación y de otros países y se les pidió que antes de responder a la encuesta esperaran por lo menos una semana hasta pasada la primera dosis de la vacuna. 56.7% de las personas respondieron que experimentaron una mejoría general tras la inoculación.; 24.6% afirmaron permanecer sin cambio alguno, y 18.7% reportaron un deterioro en sus síntomas. Múltiples personas han reportado sentir una especie de "neblina" mental entre muchas otras secuelas posteriores al padecimiento de la COVID-19. Sick woman with face protective mask lying in bed Credit: Getty Images En general, aquellos que recibieron las vacunas con al ARN mensajero fabricadas por Pfizer/BioNTech y/o Moderna reportaron mucho mayor mejoría en sus afecciones posteriores en comparación con aquellas personas que recibieron la vacuna hecha con el adenovirus, es decir, la de Oxford/AstraZeneca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

